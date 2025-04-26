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НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня, 26 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Майами» примет «Кливленд», «Мемфис» постарается спастись от вылета в матче с «Оклахомой», «Хьюстон» приедет в «Чейз Центр» к «Голден Стэйт», «Денвер» попытается сравнять счет в серии с «Клипперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Кливленд» ведет в серии – 2-0.

«Оклахома» ведет в серии – 3-0.

«Клипперс» ведут в серии – 2-1.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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