НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня, 26 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Майами » примет «Кливленд», «Мемфис » постарается спастись от вылета в матче с «Оклахомой», «Хьюстон » приедет в «Чейз Центр» к «Голден Стэйт », «Денвер » попытается сравнять счет в серии с «Клипперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Кливленд» ведет в серии – 2-0.

«Оклахома» ведет в серии – 3-0.

«Клипперс» ведут в серии – 2-1.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.