«Система Ротенберга по воспитанию игроков работает блестяще. Он и его штаб профессиональны для борьбы за Кубок Гагарина». Губерниев о СКА
СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.
– Захар Бардаков – четвертый хоккеист СКА, по окончании сезона уехавший в НХЛ. Как оцениваете такой результат?
– Хочу сказать, что система Романа Ротенберга по воспитанию игроков работает блестяще. Это факт.
Созданы великолепные условия, начиная с детского хоккея: в нескольких городах есть не только академии СКА, но и отделения «Красной машины».
Там прекрасные тренеры, я присутствовал на соревнованиях и тренировках, поэтому знаю, о чем говорю.
Но хочется, чтобы и сама команда выглядела значительно сильнее, чтобы СКА не лихорадило.
В любом случае хочу сказать, что Ротенберг и его тренерский штаб достаточно профессиональны, чтобы бороться за Кубок Гагарина.
А Бардакову желаю всяческих удач в НХЛ. Он потянет. Это хороший хоккеист, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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