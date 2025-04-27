Данк под сирену Аарона Гордона принес «Денверу» победу в 4-м матче серии с «Клипперс»
Впервые в истории плей-офф НБА бросок сверху стал победным.
В последней атаке матча центровой «Денвера» Никола Йокич исполнил трехочковый бросок, который оказался результативной передачей, реализованной Гордоном.
«Наггетс» одержали верх –101:99 и сравняли счет в серии (2-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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