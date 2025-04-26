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Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если мне хочется рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»

Алина Загитова рассказала о распорядке своего дня и питании.

«Я очень люблю спать и максимально тяну время, готовлю все с самого вечера, чтобы все было готово. Если куда-то лечу – чтобы чемодан был собран, готов и стоит у выхода. Поэтому мое утро проходит сумбурно, я никогда не завтракаю, максимум, что могу сделать, это попить водички. 

Мне хватает семь часов (сна) для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Хотя я очень люблю поспать. Я буквально недавно ехала в Краснодар на гастроли 20 часов на поезде. Я поняла, что я села в поезд где-то в 12 часов ночи и до пяти вечера я спала. То есть я даже не вставала. Меня уже проводница будит и говорит: «Все с вами в порядке?» – «Да, просто я люблю поспать». 

Я на интуитивном питании. Если мне хочется в какой-то день чисто рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе. 

Балую ли себя чем-то не самым полезным? Конечно. У меня нет такого понятия – «запретное». Если мне хочется, я съем, но съем не в больших количествах. Если это мороженое, то это какая-то маленькая баночка, а не целое ведро, как это показывается в фильмах, когда ты сидишь и ложками ешь. У меня такого нет. Если я хочу, я позволяю себе, но в маленьких количествах», – сказала Загитова в интервью «Спортмастер Медиа».

Также олимпийская чемпионка рассказала о своем «guilty pleasure» (постыдном удовольствии). 

«Я люблю вечером, чтобы расслабить свою голову, посмотреть какие-нибудь странные вещи, по типу «Битвы экстрасенсов»… Об этом никто не знал до этого момента! Зачем вы меня это спросили? Да, бывает такое», – сказала фигуристка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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женское катание
logoАлина Загитова
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