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Кубок Стэнли. «Флорида» против «Тампы», «Миннесота» примет «Вегас», «Торонто» в гостях у «Оттавы», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

«Флорида» принимает «Тампу» в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Оттава» попробует размочить счет в серии с «Торонто», «Колорадо» встретится с «Далласом». 

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-0

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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