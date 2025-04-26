Кубок Стэнли. «Флорида» против «Тампы», «Миннесота» примет «Вегас», «Торонто» в гостях у «Оттавы», «Колорадо» сыграет с «Далласом»
«Флорида» принимает «Тампу» в серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Оттава» попробует размочить счет в серии с «Торонто», «Колорадо» встретится с «Далласом».
Первый раунд
Счет в серии: 2-0
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 0-3
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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