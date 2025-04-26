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Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами

Болельщики «Динамо» скандировали унизительную кричалку о «Зените».

Московская команда принимает петербургскую в 26-м туре Мир РПЛ (0:1, первый тайм). 

Во время первой половины игры болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». 

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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