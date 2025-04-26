Медведев отразил 2 пенальти от «Ахмата» – на 104-й и 106-й при 1:0. Судьи дали перебить грозненцам 1-й удар за выход вратаря «Пари НН» с линии ворот
Матч 26-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Ахмат» проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
На девятой добавленной ко второму тайму минуте Лечи Садулаев прострелил в штрафную «Пари НН», где мяч после рикошета попал в Кирилла Гоцука. Главный судья Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти за игру рукой.
На 104-й минуте Надер Гандри пробил в левый от себя угол, Медведев отбил мяч. Однако арбитры вновь обратились к ВАР и сочли, что вратарь покинул линию ворот раньше времени.
Второй удар на 106-й минуте наносил Максим Самородов, но также не смог переиграть голкипера «Пари НН».
Отметим, что аккаунт нижегородцев эмоционально реагировал на концовку матча.
«90+’ Опять ВАР... Смотрят на пенальти в наши... ЗА ТАКОЕ СТАВЯТ ПЕНАЛЬТИ?! ДА ВЫ ТРАВИТЕ?!
МЕДВЕДЕЕЕЕЕЕЕВ! ТАЩИТ!!! ДА ВЫ ТРАВИТЕ?! СЕРЬЕЗНО?! Смотрят опять, перебивают. Скандируют трибуны: «Позор». МЕДВЕЕЕДЬ!» – гласят сообщения в телеграм-канале «Пари НН».
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Благодаря этой победе нижегородцы сравнялись с «Ахматом» и «Химками» по очкам и вышли на 12-е место в турнирной таблице.
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