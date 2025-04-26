Медведев отразил 2 пенальти от «Ахмата» – на 104-й и 106-й при 1:0. Судьи дали перебить грозненцам 1-й удар за выход вратаря «Пари НН» с линии ворот

Никита Медведев из «Пари НН» отразил два пенальти после 100-й минуты в игре РПЛ.

Матч 26-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Ахмат» проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

На девятой добавленной ко второму тайму минуте Лечи Садулаев прострелил в штрафную «Пари НН», где мяч после рикошета попал в Кирилла Гоцука . Главный судья Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти за игру рукой.

На 104-й минуте Надер Гандри пробил в левый от себя угол, Медведев отбил мяч. Однако арбитры вновь обратились к ВАР и сочли, что вратарь покинул линию ворот раньше времени.

Второй удар на 106-й минуте наносил Максим Самородов , но также не смог переиграть голкипера «Пари НН ».

Отметим, что аккаунт нижегородцев эмоционально реагировал на концовку матча.

«90+’ Опять ВАР... Смотрят на пенальти в наши... ЗА ТАКОЕ СТАВЯТ ПЕНАЛЬТИ?! ДА ВЫ ТРАВИТЕ?!

МЕДВЕДЕЕЕЕЕЕЕВ! ТАЩИТ!!! ДА ВЫ ТРАВИТЕ?! СЕРЬЕЗНО?! Смотрят опять, перебивают. Скандируют трибуны: «Позор». МЕДВЕЕЕДЬ!» – гласят сообщения в телеграм-канале «Пари НН».

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Благодаря этой победе нижегородцы сравнялись с «Ахматом » и «Химками » по очкам и вышли на 12-е место в турнирной таблице.