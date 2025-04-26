Левников не дал пенальти «Спартаку» после падения Маркиньоса из-за стыка с Обляковым. Арбитр не изменил решение после ВАР
«Спартак» не получил пенальти после падения Маркиньоса в штрафной ЦСКА.
На 50-й минуте дерби вингер «Спартака» Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА.
Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил со стороны Облякова. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода на мониторе.
Проанализировав видеофрагмент, Левников оставил первоначальное решение в силе.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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