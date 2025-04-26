Дом родителей Александра Большунова в Брянской области уничтожен в результате попадания украинского снаряда. Пострадавших нет

Дом родителей лыжника Большунова разрушен после попадания украинского снаряда.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на администрацию Севского муниципального района Брянской области.

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона находился в селе Подывотье.

— Действительно в дом Большуновых попал снаряд и он полностью уничтожен?

— Да.

— Есть ли пострадавшие?

— Нет, — сообщили в администрации.

Родители лыжника уехали из Подывотья в январе 2024 года.