  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дом родителей Александра Большунова в Брянской области уничтожен в результате попадания украинского снаряда. Пострадавших нет
29

Дом родителей Александра Большунова в Брянской области уничтожен в результате попадания украинского снаряда. Пострадавших нет

Дом родителей лыжника Большунова разрушен после попадания украинского снаряда.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на администрацию Севского муниципального района Брянской области. 

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона находился в селе Подывотье. 

— Действительно в дом Большуновых попал снаряд и он полностью уничтожен?

— Да.

— Есть ли пострадавшие?

— Нет, — сообщили в администрации.

Родители лыжника уехали из Подывотья в январе 2024 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
происшествия
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
18-летняя французская горнолыжница Симон погибла во время тренировки
20вчера, 17:55
Ирина Роднина: «Предлагать Губерниев способен, а способен ли он руководить, может показать только результат, если его выберут главой ФЛГР»
10вчера, 14:44
Йохауг о продолжении карьеры: «Не чувствую себя готовой принимать решение о будущем прямо сейчас»
3вчера, 11:17
Юрий Бородавко: «У Якимушкина не было результатов, которые хотелось бы получить от призера Игр. Иван решил поменять подготовку»
124 апреля, 14:30
Большунов, Фалеева, Пантрина будут тренироваться в группе Бородавко, Якимушкин, Коростелев, Терентьевы и Непряева – у Сорина
524 апреля, 14:22
Юлия Ступак: «Крамер не консультирует меня по тренировкам, но оказывает сильную моральную поддержку. Мы с ним друзья»
24 апреля, 13:46
Юлия Ступак: «Не вижу ни одного претендента на пост Вяльбе. Абсолютно все спортсмены поддержат Елену Валерьевну и встанут за нее горой»
1024 апреля, 13:37
Сорин о травме руки у жены: «МРТ выявила у Татьяны частичный разрыв сухожилия. Нужен месяц, чтобы восстановиться»
223 апреля, 13:14
Елизавета Пантрина будет тренироваться в группе Бородавко
123 апреля, 13:08
Аввакумова о манипуляциях норвежцев: «Если какой-то один параметр у костюма всего на 3 см больше нормы, то прыгун может улететь на три метра дальше»
23 апреля, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
11вчера, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39