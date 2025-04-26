Адвокат тренера Медовикова: «Мать Антоновой обещала интимные услуги в знак благодарности за постановку четверного прыжка»
Ранее Татьяна Антонова, мама 12-летней фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой, заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее дочери.
– В чем конкретно обвиняют Медовикова?
– В домогательстве. Сами понимаете, что статья сама по себе фантазийная. Со стороны потерпевшей только идет поток информации. А каких-либо медицинских доказательств, например, телесных повреждений не предоставлено. Одни слова.
– Есть ли понимание, откуда эти обвинения взялись?
– Все же видят информационный поток, который по этому поводу вываливается. Очевидно, кто инициатор, и откуда это пошло. Одна из наших версий и следственного комитета – это не что иное, как месть за неудачное выступление и провалы.
– Месть родителей?
– Да. Прекрасно их понимаю. Они вкладывают душу и материальные средства в своих детей. А помимо этого несут дополнительные расходы, связанные с выездами в Москву к именитым тренерам, в частности, к Плющенко.
Я разговаривал со специалистами, которые смотрели программы после возвращения фигуристок из Москвы. Они говорят, что Москва ничего не добавила в программы: не усложнила, не упростила. Там не появилось чего-то нового – все то же самое.
– Это не понравилось тем родителям?
– Да. Они тратят деньги, а в итоге возвращаются в Новосибирск, где ученицы просто проваливают программы. И крайним становится тренер, который сейчас с ними, а Москва почему-то уходит на дальний план.
Виноват тренер, а потом ему же ставятся условия, чтобы в течение 4 месяцев он поставил прыжок в четыре оборота. После чего в виде стимула ему объявляется: будут оказаны интимные услуги.
– Вы серьезно?
– Абсолютно. Мать Антоновой обещала их в знак благодарности за постановку четверного прыжка.
– Как отреагировал Медовиков?
– Грубо говоря, охерел. Я с ним обсуждал этот вопрос. Он ответил, что на такой прыжок понадобится минимум год, но никак не четыре месяца, – сказал адвокат Медовикова Михаил Жуков.
«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней
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