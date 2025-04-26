87

Адвокат тренера Медовикова: «Мать Антоновой обещала интимные услуги в знак благодарности за постановку четверного прыжка»

Адвокат тренера Медовикова считает, что домогательства с его стороны не доказаны.

Ранее Татьяна Антонова, мама 12-летней фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой, заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее дочери.

– В чем конкретно обвиняют Медовикова?

– В домогательстве. Сами понимаете, что статья сама по себе фантазийная. Со стороны потерпевшей только идет поток информации. А каких-либо медицинских доказательств, например, телесных повреждений не предоставлено. Одни слова.

– Есть ли понимание, откуда эти обвинения взялись?

– Все же видят информационный поток, который по этому поводу вываливается. Очевидно, кто инициатор, и откуда это пошло. Одна из наших версий и следственного комитета – это не что иное, как месть за неудачное выступление и провалы.

– Месть родителей?

– Да. Прекрасно их понимаю. Они вкладывают душу и материальные средства в своих детей. А помимо этого несут дополнительные расходы, связанные с выездами в Москву к именитым тренерам, в частности, к Плющенко.

Я разговаривал со специалистами, которые смотрели программы после возвращения фигуристок из Москвы. Они говорят, что Москва ничего не добавила в программы: не усложнила, не упростила. Там не появилось чего-то нового – все то же самое.

– Это не понравилось тем родителям?

– Да. Они тратят деньги, а в итоге возвращаются в Новосибирск, где ученицы просто проваливают программы. И крайним становится тренер, который сейчас с ними, а Москва почему-то уходит на дальний план.

Виноват тренер, а потом ему же ставятся условия, чтобы в течение 4 месяцев он поставил прыжок в четыре оборота. После чего в виде стимула ему объявляется: будут оказаны интимные услуги.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. Мать Антоновой обещала их в знак благодарности за постановку четверного прыжка.

– Как отреагировал Медовиков?

– Грубо говоря, охерел. Я с ним обсуждал этот вопрос. Он ответил, что на такой прыжок понадобится минимум год, но никак не четыре месяца, – сказал адвокат Медовикова Михаил Жуков.

«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Константин Медовиков
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Энберт о домогательствах в фигурном катании: «Это большая история, которая должна быть хорошо расследована»
6вчера, 17:42
«Не хочу отвечать на их безграничную фантазию». Мать фигуристки Антоновой – на заявления родкомитета группы Медовикова
7вчера, 16:02
Члены родительского комитета группы Медовикова призвали органы опеки проверить маму фигуристки, обвинившую тренера в домогательствах
177вчера, 11:51
Главные новости
Адвокат Медовикова о видео, где тот прикасается к груди ученицы: «У тренеров и подопечных интимная граница нарушается на каждом шагу – это для них допустимо»
1543 минуты назад
Муравьева выступила с программой Ne me quitte pas в шоу «Ледовая семья» в Петербурге
4сегодня, 16:17Видео
Рукавицын рассказал, что Фролова повредила стопу: «Травма, к счастью, несерьезная, срок восстановления будет небольшой»
7сегодня, 15:21
Татьяна Тарасова: «Знаю, что Валиева хотела продолжать свое дело. Это будет замечательно, если еще увидим ее на льду»
16сегодня, 12:46
Тарасова о плюсах российской школы фигурного катания: «У нас есть выдающиеся тренеры и много хороших. А главное – есть ежедневный лед»
4сегодня, 09:09
Николай Морошкин: «Угожаев в новых программах будет казаться более взрослым. Мы очень стараемся его преобразить»
12сегодня, 08:53
Загитова о шоу «Ассоль»: «Я в роли продюсера там выступаю, поэтому максимально за все отвечаю – от административных вопросов до творческих»
61сегодня, 08:42
Алина Загитова: «Одного дня на Байкале мне хватило, что восполнить свой энергический баланс»
10сегодня, 08:26
Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если хочется рыбу – я ее ем. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»
82сегодня, 07:48
«Только сама Муравьева может определить, в чем проблема выхода на новые вершины». Энберт о переходе фигуристки к Мишину
10сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
10сегодня, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
124 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
186 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
144 апреля, 18:16
Стример Мэддисон про Загитову: «Сейчас она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Со мной даже домохозяйки не станут спорить»
244 апреля, 14:15YouTube