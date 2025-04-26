Адвокат тренера Медовикова: «Мать Антоновой обещала интимные услуги в знак благодарности за постановку четверного прыжка»

Адвокат тренера Медовикова считает, что домогательства с его стороны не доказаны.

Ранее Татьяна Антонова, мама 12-летней фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой, заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее дочери.

– В чем конкретно обвиняют Медовикова?

– В домогательстве. Сами понимаете, что статья сама по себе фантазийная. Со стороны потерпевшей только идет поток информации. А каких-либо медицинских доказательств, например, телесных повреждений не предоставлено. Одни слова.

– Есть ли понимание, откуда эти обвинения взялись?

– Все же видят информационный поток, который по этому поводу вываливается. Очевидно, кто инициатор, и откуда это пошло. Одна из наших версий и следственного комитета – это не что иное, как месть за неудачное выступление и провалы.

– Месть родителей?

– Да. Прекрасно их понимаю. Они вкладывают душу и материальные средства в своих детей. А помимо этого несут дополнительные расходы, связанные с выездами в Москву к именитым тренерам, в частности, к Плющенко.

Я разговаривал со специалистами, которые смотрели программы после возвращения фигуристок из Москвы. Они говорят, что Москва ничего не добавила в программы: не усложнила, не упростила. Там не появилось чего-то нового – все то же самое.

– Это не понравилось тем родителям?

– Да. Они тратят деньги, а в итоге возвращаются в Новосибирск, где ученицы просто проваливают программы. И крайним становится тренер, который сейчас с ними, а Москва почему-то уходит на дальний план.

Виноват тренер, а потом ему же ставятся условия, чтобы в течение 4 месяцев он поставил прыжок в четыре оборота. После чего в виде стимула ему объявляется: будут оказаны интимные услуги.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. Мать Антоновой обещала их в знак благодарности за постановку четверного прыжка.

– Как отреагировал Медовиков?

– Грубо говоря, охерел. Я с ним обсуждал этот вопрос. Он ответил, что на такой прыжок понадобится минимум год, но никак не четыре месяца, – сказал адвокат Медовикова Михаил Жуков.

«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней