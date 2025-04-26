Перерыв
«Динамо» – «Зенит». 1:1 – Педро и Гладышев забили! Онлайн-трансляция
«Зенит» играет в гостях с московским «Динамо» в 26-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 18-й минуте счет в матче открыл вингер гостей Педро. На 41-й отличился форвард хозяев Ярослав Гладышев.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 11:00, ВТБ Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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