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«Динамо» – «Зенит». 1:1 – Педро и Гладышев забили! Онлайн-трансляция

«Зенит» играет в гостях с московским «Динамо» в 26-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 18-й минуте счет в матче открыл вингер гостей Педро. На 41-й отличился форвард хозяев Ярослав Гладышев.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 11:00, ВТБ Арена
Динамо
Перерыв
1 - 1
-xG-
Зенит
Перерыв
  Гладышев
41’
18’
  Педро
Динамо
Лунев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Чавес, Гладышев, Карраскаль, Лещук, Расулов, Даса, Лаксальт, Макаров, Кутицкий, Александров, Окишор, Нгамале, Боков
Запасные: Макаров, Расулов, Кутицкий, Лещук, Даса, Нгамале, Лаксальт, Александров, Окишор, Боков
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Кассьерра, Кержаков, Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Зделар, Соболев, Гонду
Запасные: Макаров, Расулов, Кутицкий, Лещук, Даса, Нгамале, Лаксальт, Александров, Окишор, Боков
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoЯрослав Гладышев
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