Левников после ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Абдулкадырова в борьбе с Ливаем. Барко реализовал удар

«Спартак» получил пенальти в матче с ЦСКА.

На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров сыграл рукой.

Главный судья Кирилл Левников после консультации в ВАР принял решение назначить пенальти в пользу «Спартака».

Эсекиэль Барко реализовал удар с точки. На данный момент счет 2:1 в пользу ЦСКА (идет второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»