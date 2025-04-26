Левников после ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Абдулкадырова в борьбе с Ливаем. Барко реализовал удар
«Спартак» получил пенальти в матче с ЦСКА.
На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА. В момент верховой борьбы с Ливаем Гарсией защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров сыграл рукой.
Главный судья Кирилл Левников после консультации в ВАР принял решение назначить пенальти в пользу «Спартака».
Эсекиэль Барко реализовал удар с точки. На данный момент счет 2:1 в пользу ЦСКА (идет второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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