Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2). У форварда 1+1 – первые очки в текущем плей-офф НХЛ

Иван Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2).

Форвард «Голден Найтс» поставил точку в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Уайлд» (4:3 ОТ, 2-2), отличившись на 78-й минуте.

Также в этом матче 29-летний россиянин ассистировал Ши Теодору, открывшему счет в матче. В 4 играх в текущем плей-офф НХЛ на счету нападающего 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».

В четвертой игре Барбашев (21:39, 2:39 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также допустил 2 потери.