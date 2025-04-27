Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2). У форварда 1+1 – первые очки в текущем плей-офф НХЛ
Иван Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2).
Форвард «Голден Найтс» поставил точку в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Уайлд» (4:3 ОТ, 2-2), отличившись на 78-й минуте.
Также в этом матче 29-летний россиянин ассистировал Ши Теодору, открывшему счет в матче. В 4 играх в текущем плей-офф НХЛ на счету нападающего 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».
В четвертой игре Барбашев (21:39, 2:39 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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