  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2). У форварда 1+1 – первые очки в текущем плей-офф НХЛ
Видео
1

Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2). У форварда 1+1 – первые очки в текущем плей-офф НХЛ

Иван Барбашев забил «Миннесоте» в овертайме, «Вегас» сравнял счет в серии (2-2).

Форвард «Голден Найтс» поставил точку в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Уайлд» (4:3 ОТ, 2-2), отличившись на 78-й минуте. 

Также в этом матче 29-летний россиянин ассистировал Ши Теодору, открывшему счет в матче. В 4 играх в текущем плей-офф НХЛ на счету нападающего 2 (1+1) балла при полезности «минус 2». 

В четвертой игре Барбашев (21:39, 2:39 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также допустил 2 потери.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВегас
logoИван Барбашев
logoМиннесота
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Дорофеев сделал передачу в 4-м матче серии с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. У него 2 очка и «минус 4» в 4 играх в текущем плей-офф НХЛ
5 минут назад
Капризов набрал очки в 4-й игре плей-офф подряд. У форварда «Миннесоты» 4+4 в серии против «Вегаса»
443 минуты назадВидео
Кубок Стэнли. «Торонто» уступил «Оттаве» в овертайме, «Колорадо» играет с «Далласом», «Флорида» проиграла «Тампе», «Миннесота» – «Вегасу»
60653 минуты назадLive
«Анахайм» провел собеседование с Кенневиллом. Тренер не работает в НХЛ с 2021 года (Фрэнк Серавалли)
3вчера, 22:24
Кучеров набрал 171-е очко в плей-офф, разделив 20-е место в истории НХЛ с Форсбергом. Только у Малкина и Кросби больше среди действующих игроков
11вчера, 21:59
Кучеров в 11-й раз сделал 3 передачи за матч плей-офф, обойдя Макдэвида. Только у Мессье и Гретцки больше таких игр
6вчера, 21:17
Максим Рыбин: «Не согласен, что «Локомотив» играет в неинтересный хоккей. Они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету. С «Салаватом» максимум 4-1 должны сыграть»
13вчера, 20:59
Кучеров сделал 118-ю передачу в плей-офф и вышел на 13-е место в истории НХЛ. Только у Кросби (130) больше среди действующих игроков
14вчера, 20:52
Кучеров в 30-й раз сделал 2+ передачи за матч плей-офф. Он 7-й игрок в истории НХЛ с таким достижением
6вчера, 20:24
Кучеров сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды». У форварда «Тампы» 0+4 в плей-офф-2025
22вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тренин сделал передачу и применил 7 силовых приемов в 4-м матче серии против «Вегаса». Он набрал очки во 2-й игре плей-офф подряд
55 минут назадВидео
Василевский – 7-й вратарь в истории НХЛ, одержавший победу в 30+ матчах после поражений в плей-офф
4вчера, 22:57
Ткачак – 3-й игрок в истории «Флориды», набравший 50 очков в плей-офф
вчера, 22:33
Мэттью Ткачак стал 3-м игроком в истории, забившим 20 голов в плей-офф за «Флориду»
1вчера, 21:36
Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-й игре серии с «Тампой», отразив 17 бросков из 21
вчера, 20:35
Рыбин о допинге в КХЛ: «Большие сомнения, что игроки будут сознательно принимать мельдоний. Либо ты должен быть совсем бестолковым, либо это безалаберность, либо ошибка врачей»
1вчера, 18:58
Лукьянцев об игре в МХЛ после плей-офф КХЛ: «Порядин сказал: «Даже не думай вести себя по-другому. Ты еще ничего не добился, просто играй в хоккей, кайфуй, неважно, в какой лиге»
2вчера, 17:59
Карбери об игре «Вашингтона» с «Монреалем»: «Все было не очень хорошо. Мы сравняли счет в 3-м периоде, а потом все покатилось как снежный ком, мы потеряли контроль»
1вчера, 17:43
Владимир Крикунов: «Салават» играет в атакующий хоккей. Им надо забить больше, чем «Локомотив». Ярославцы не очень результативны, Уфа может здесь с ними посоревноваться»
5вчера, 16:59
Легков о том, кто в лыжах сопоставим с Овечкиным: «Большунов. Посмотрите, сколько у него медалей. Он заслуживает этого»
1вчера, 16:04