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  • Кучеров сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды». У форварда «Тампы» 0+4 в плей-офф-2025
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Кучеров сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды». У форварда «Тампы» 0+4 в плей-офф-2025

Никита Кучеров набрал 4 очка в плей-офф Кубка Стэнли-2025.

Нападающий «Тампы» сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды» (5:1, 1-2).

Теперь на счету Никиты Кучерова 4 ассиста в 3 играх нынешнего плей-офф.

Напомним, форвард стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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