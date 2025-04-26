Кучеров сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды». У форварда «Тампы» 0+4 в плей-офф-2025
Никита Кучеров набрал 4 очка в плей-офф Кубка Стэнли-2025.
Нападающий «Тампы» сделал 3 передачи в 3-м матче серии против «Флориды» (5:1, 1-2).
Теперь на счету Никиты Кучерова 4 ассиста в 3 играх нынешнего плей-офф.
Напомним, форвард стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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