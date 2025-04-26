Роман Ротенберг: «Разные блогеры всегда хвалят только США и Канаду. Там полно старых дворцов. В Красногорске лучше, чем в Нью-Йорке. Мальчишки из академии СКА не уступают Макдэвидам, Маккиннонам»

Роман Ротенберг заявил, что юные российские хоккеисты не уступают канадским.

«Красная Машина Юниор» в Красногорске стала победителем Кубка Третьяка U11, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом 4:1.

«Разные блогеры и представители СМИ почему‑то всегда хвалят только США и Канаду. Но это нечестно! Раньше – может быть, да.

Но сейчас посмотрите, какая у нас инфраструктура! У нас в Красногорске лучше, чем в Монреале, Торонто или Нью‑Йорке. Я был там и все видел. Там полно старых дворцов.

А у нас – новые дворцы благодаря государству, нашему президенту. Спасибо нашим спонсорам, которые нас поддерживают, хотя ситуация непростая. Есть частные инвесторы, которые вкладывают в хоккей личные деньги.

Замечательное качество льда, освещение, звук, родители приехали из разных городов, есть команда из Беларуси… У нас все отлично!

И не надо хвалить только Канаду и США. Хвалите своих ребят. Нам нужно поработать еще 10 лет, и эти юные мальчишки обязательно станут лучшими в мире. Они точно обыграют Канаду.

Потому что по своим качествам сейчас они из академии СКА , из команды «Красная Машина Юниор» ни в чем не уступают новым Макдэвидам, Макарам и Маккиннонам их десятилетнего возраста, которые растут среди канадцев, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .