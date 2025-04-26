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  • «Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Джексона. У команды Марески 3 победы и 2 ничьих в 5 последних матчах АПЛ
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«Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Джексона. У команды Марески 3 победы и 2 ничьих в 5 последних матчах АПЛ

«Челси» обыграл «Эвертон» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте счет открыл форвард хозяев Николас Джексон. Его гол остался единственным.

Команда тренера Энцо Марески не проигрывает пять матчей подряд в АПЛ – три победы, 2 ничьих.

«Челси» набрал 60 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. У «Ноттингема» (60) и «Ньюкасла» (59) есть матч в запасе.

Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 11:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 0
-xG-
Эвертон
Матч окончен
Джексон   Джордж
90’
+1’
Палмер   Дьюзбери-Холл
90’
+1’
Мадуэке   Санчо
78’
Лавия   Джеймс
67’
64’
Бету   Шермити
64’
Паттерсон   Янг
63’
Харрисон   Макнил
46’
Ндиай   Алькарас
2тайм
Перерыв
  Джексон
27’
Челси
Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Палмер, Мадуэке, Лавия, Кайседо, Нету, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джеймс, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Нкунку, Санчо, Джордж
Запасные: Палмер, Нкунку, Мадуэке, Лавия, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, О'Брайен, Паттерсон, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дукуре, Харрисон, Бету, Жоау Виржиния, Бегович, Кин, Янг, Коулмэн, Алькарас, Ироэгбунам, Макнил, Шермити
Запасные: Палмер, Нкунку, Мадуэке, Лавия, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг
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Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЧелси
онлайны
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoНиколас Джексон
logoЭнцо Мареска
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