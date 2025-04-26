«Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Джексона. У команды Марески 3 победы и 2 ничьих в 5 последних матчах АПЛ

«Челси» обыграл «Эвертон» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте счет открыл форвард хозяев Николас Джексон . Его гол остался единственным.

Команда тренера Энцо Марески не проигрывает пять матчей подряд в АПЛ – три победы, 2 ничьих.

«Челси » набрал 60 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. У «Ноттингема» (60) и «Ньюкасла» (59) есть матч в запасе.

Премьер-лига. 34 тур 26 апреля 11:30, Стэмфорд Бридж Челси Завершен 1 - 0 - xG - Эвертон Матч окончен Джексон Джордж 90’ +1’ Палмер Дьюзбери-Холл 90’ +1’ Мадуэке Санчо 78’ Лавия Джеймс 67’ 64’ Бету Шермити 64’ Паттерсон Янг 63’ Харрисон Макнил 46’ Ндиай Алькарас 2 тайм Перерыв Джексон

27’ Челси Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Палмер, Мадуэке, Лавия, Кайседо, Нету, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джеймс, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Нкунку, Санчо, Джордж Запасные: Палмер, Нкунку, Мадуэке, Лавия, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг 1 тайм Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, О'Брайен, Паттерсон, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дукуре, Харрисон, Бету, Жоау Виржиния, Бегович, Кин, Янг, Коулмэн, Алькарас, Ироэгбунам, Макнил, Шермити Запасные: Палмер, Нкунку, Мадуэке, Лавия, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг

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