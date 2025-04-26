Матч окончен
«Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Джексона. У команды Марески 3 победы и 2 ничьих в 5 последних матчах АПЛ
«Челси» обыграл «Эвертон» (1:0) в 34-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 27-й минуте счет открыл форвард хозяев Николас Джексон. Его гол остался единственным.
Команда тренера Энцо Марески не проигрывает пять матчей подряд в АПЛ – три победы, 2 ничьих.
«Челси» набрал 60 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. У «Ноттингема» (60) и «Ньюкасла» (59) есть матч в запасе.
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 11:30, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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