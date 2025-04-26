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Кубок Испании. Финал. «Барселона» против «Реала». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании в Севилье.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Кубок Испании

Финал

Кубок. Финал
26 апреля 20:00, Ла Картуха
Барселона
Не начался
-xG-
Реал Мадрид

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании

Статистика Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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