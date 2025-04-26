Кубок Испании. Финал. «Барселона» против «Реала». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании в Севилье.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
Кубок. Финал
26 апреля 20:00, Ла Картуха
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости