Роналду забил 934-й гол в карьере – «Йокогама Ф. Маринос» в ЛЧ Азии

Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » увеличил преимущество своей команды в матче Лиги чемпионов Азии против «Йокогама Ф . Маринос». Клуб из Саудовской Аравии повел со счетом 3:0 на 38-й минуте.

Это 934-й гол Роналду в карьере. Он 798 раз забил на клубном уровне, 136 – в составе сборной Португалии .

Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .