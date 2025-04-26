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Роналду забил 934-й гол в карьере – «Йокогама Ф. Маринос» в ЛЧ Азии

Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» увеличил преимущество своей команды в матче Лиги чемпионов Азии против «Йокогама Ф. Маринос». Клуб из Саудовской Аравии повел со счетом 3:0 на 38-й минуте.

Это 934-й гол Роналду в карьере. Он 798 раз забил на клубном уровне, 136 – в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЙокогама Ф. Маринос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Япония
logoСборная Португалии по футболу
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