  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Гагарина. «Салават» сыграет со «Спартаком» при 1-3 в серии, «Локомотив» примет «Авангард» при 3-1
41

Кубок Гагарина. «Салават» сыграет со «Спартаком» при 1-3 в серии, «Локомотив» примет «Авангард» при 3-1

«Салават Юлаев» примет «Спартак» в 5-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также в субботу «Локомотив» проведет 5-й матч в серии с «Авангардом». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoЛокомотив
результаты матчей
logoСалават Юлаев
logoСпартак
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Среднее число голов в пустые ворота в сезоне НХЛ (0,4 за игру) стало рекордным за всю историю лиги. Рантанен и Хэйгл забили по 9, повторив рекорд Буре и Овечкина
5сегодня, 05:45
Фетисов об Овечкине и патриотизме: «Если Трамп и вся столица США о нашем парне русском говорят, и когда он забил и сказал: «Мы, Россия, наконец-то это сделали», о чем разговор вообще?»
18сегодня, 04:45
Среднее число бросков на команду за игру в сезоне НХЛ (28,3) – минимальное за 21 год. Среднее число попыток игры в большинстве (2,71) – минимальное за время учета
12сегодня, 04:30
Каменский о клубе КХЛ в Армении: «Мы – Континентальная лига, название говорит о нашей открытости к командам из других стран. Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту»
8сегодня, 03:58
Давыдов о судействе в плей-офф КХЛ: «Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают ее на телевизор. Ломается ритм матчей»
11сегодня, 03:48
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу сезонов с 0,6+ гола за игру – 13. Он обошел Лемье
25сегодня, 03:35
Сергачев, Кучеров и Проворов вошли в топ-10 по потерям шайбы в регулярке НХЛ. Никита – лидер среди форвардов, Маккиннон – 2-й
6сегодня, 03:20
«Без Тодда «Салавату» нужно совершить подвиг, чтобы вытащить игру со «Спартаком». Фастовский об 1-3 в серии
8сегодня, 02:43
Где все 895 шайб Овечкина? Найдите их – получите джерси и автограф!
сегодня, 00:00Спецпроект
Савар завершит карьеру после плей-офф-2025. Защитник «Монреаля» проводит 14-й сезон в НХЛ
6вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
11 минут назад
Курдин о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Рекорд Овечкина и достижение Никиты – совершенно разные вещи. Александр – снайпер, он всю жизнь шел к этому, добился, молодец»
121 минуту назад
Дилан Сикьюра: «Я благодарен «Динамо», что дали мне шанс, поверили, обменяв из Челябинска. Мои голевые успехи – это заслуга всей команды»
36 минут назад
Ларкин о 9-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Обидно снова проходить через это. Мы не выигрывали, и это наша вина. Март стал неудачным месяцем»
146 минут назад
Защитник «Тампы» Макдона возглавил топ игроков с лучшей полезностью в сезоне НХЛ («+43»). Протас с «+40» – 3-й, Марченко с «+29» – 18-й и лучший среди россиян
2сегодня, 05:30
Сергей Федотов о стиле «Локомотива»: «Симпатизирую Никитину, но никогда не соглашусь с его моделью. Мне не кажется, что она несет много полезного для развития российского хоккея»
17сегодня, 04:55
«Йокерит» не смог вернуться в элитный дивизион Финляндии. Бывший клуб КХЛ уступил в серии за выход «Пеликанс» – 1-4
7сегодня, 03:05
Форвард «Трактора» Глотов о 3:2 в Минске: «На 0:8 в прошлой игре обращали меньше внимания, чем пресса. Понимали, что нужно выдержать натиск трибун и соперников в 1-м периоде»
3сегодня, 02:58
Защитник минского «Динамо» Гросс об 1-3 с «Трактором»: «Мы играем хорошо. Понимаем, как действовать против них и побеждать»
4сегодня, 02:29
Сергеев о том, что нужно «Динамо», чтобы обыграть «Ак Барс» в Москве: «Игровая дисциплина»
1сегодня, 02:16