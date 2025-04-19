Кубок Гагарина. «Салават» сыграет со «Спартаком» при 1-3 в серии, «Локомотив» примет «Авангард» при 3-1
«Салават Юлаев» примет «Спартак» в 5-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Также в субботу «Локомотив» проведет 5-й матч в серии с «Авангардом».
Второй раунд
Счет в серии: 1-3
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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