  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн квалификации. Албон, Лоусон, Алонсо, Аджар и Бермэн выбыли после 2-го сегмента
Live
179

Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн квалификации. Албон, Лоусон, Алонсо, Аджар и Бермэн выбыли после 2-го сегмента

В Джидде пройдет пятая квалификация сезона-2025 «Формулы-1».

Начало сессии – в 20:00 по московскому времени.

За ходом квалификации можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Квала «Ф-1» в Джидде: Расселл и «Феррари» пытаются остановить космический «Макларен»

Гран-при Саудовской Аравии

Джидда

19 апреля 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,481

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,048

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,064

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,118

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,317

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,385

7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,509

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,543

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,544

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,621

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс») +0,628

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,710

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,822

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,937

15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,167

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoПьер Гасли
результаты
logoЗаубер
logoАльпин
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoОливер Бермэн
logoАлександр Албон
logoРед Булл
logoУильямс
logoОскар Пиастри
Гран-при Саудовской Аравии
logoХаас
logoДжордж Расселл
logoИзак Аджар
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoГабриэл Бортолето
logoДжек Дуэн
logoШарль Леклер
logoЭстебан Окон
logoЛанс Стролл
logoФернандо Алонсо
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лидер «Ф-1» Норрис разбил болид в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии
46 минут назадФото
Стролл побил антирекорд «Ф-1», в 75-й раз вылетев из квалификации после первого сегмента
217 минут назад
Зак Браун: «Столкновение Норриса и Пиастри неизбежно, хочется побыстрее с этим покончить»
5сегодня, 16:46
Линдблад стал самым молодым победителем гонки в истории «Ф-2», выиграв спринт в Саудовской Аравии с 6-го места, Марти – 2-й, Данн – 3-й
сегодня, 16:07
Макс Ферстаппен: «Считаю, что Роб Маршалл изменил ситуацию в «Макларене»
5сегодня, 16:07
Тото Вольфф: «Расселл на уровне Ферстаппена. Я невероятно доволен составом «Мерседеса» и не вел обсуждения с Максом»
24сегодня, 15:11
Гран-при Саудовской Аравии-2025. Расписание трансляций
10сегодня, 15:00
Тото Вольфф: «Макларен» в своей лиге в жару, «Мерседес» надеется приблизиться в квалификации»
1сегодня, 14:54
Гран-при Саудовской Аравии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
50сегодня, 14:32
Хэмилтон и Леклер получили новые моторы в Саудовской Аравии
2сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев и Добровольский — победители первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону
115 апреля, 17:31Фото
Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
214 апреля, 06:00
12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдет первый этап RDS Open 2025
7 апреля, 14:10Фото
Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
7 апреля, 06:50
Рэпер ST выступит на «Мото Драйв» 2025. Фестиваль пройдет на автодроме «Игора Драйв» 7 и 8 июня
31 марта, 11:45Фото
Где смотреть Гран-при Японии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
31 марта, 06:15
«Вот бы так футболистам травмированные ноги меняли». Слуцкий и Веретенников посетили Гран-при Китая в Шанхае
123 марта, 19:33
Гарик Сукачев выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025
417 марта, 12:40Фото
Где смотреть Гран-при Китая-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 марта, 08:38
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино