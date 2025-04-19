Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн квалификации. Албон, Лоусон, Алонсо, Аджар и Бермэн выбыли после 2-го сегмента
Начало сессии – в 20:00 по московскому времени.
За ходом квалификации можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Квала «Ф-1» в Джидде: Расселл и «Феррари» пытаются остановить космический «Макларен»
Джидда
19 апреля 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,481
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,048
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,064
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,118
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,317
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,385
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,509
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,543
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,544
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,621
Выбыли после второго сегмента:
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,628
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,710
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,822
14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,937
15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,167
Выбыли после первого сегмента:
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Габриэл Бортолето («Заубер»)
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