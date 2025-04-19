Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн квалификации. Албон, Лоусон, Алонсо, Аджар и Бермэн выбыли после 2-го сегмента

В Джидде пройдет пятая квалификация сезона-2025 «Формулы-1».

Начало сессии – в 20:00 по московскому времени.

За ходом квалификации можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Квала «Ф-1» в Джидде: Расселл и «Феррари» пытаются остановить космический «Макларен»

Гран-при Саудовской Аравии

Джидда

19 апреля 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,481

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,048

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,064

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,118

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,317

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,385

7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,509

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,543

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,544

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,621

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс») +0,628

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,710

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,822

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,937

15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,167

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)