Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» играет с «Локомотивом» в пятом матче
Казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в пятом матче финала женского ЧР.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Финал
Первый матч
8 апреля
Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 3-0 (25:12, 25:21, 25:11)
Второй матч
10 апреля
Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 3-0 (25:22, 25:17, 25:22)
Третий матч
14 апреля
Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 3-2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10)
Четвертый матч
16 апреля
Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 3-0 (25:22, 25:20, 25:20)
Пятый матч
19 апреля
Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 19:30
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: серия до трех побед.
Опубликовала: Мария Селенкова
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