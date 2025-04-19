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Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» играет с «Локомотивом» в пятом матче

Казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в пятом матче финала женского ЧР.

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Чемпионат России по волейболу

Женщины

Финал

Первый матч

8 апреля

Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 3-0 (25:12, 25:21, 25:11)

Второй матч

10 апреля

Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 3-0 (25:22, 25:17, 25:22)

Третий матч

14 апреля

Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 3-2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10)

Четвертый матч

16 апреля

Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 3-0 (25:22, 25:20, 25:20)

Пятый матч

19 апреля

Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 19:30

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: серия до трех побед. 

Опубликовала: Мария Селенкова
Динамо-Ак Барс Казань жен
чемпионат России жен
logoЛокомотив Калининградская область
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