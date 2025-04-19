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Лидер «Ф-1» Норрис разбил болид в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завершил аварией квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии.

Норрис врезался в барьеры в начале третьего сегмента. Сессию прервали красными флагами.

Лидер «Формулы-1» не успел проехать быстрый круг и останется на десятой позиции по итогам сессии.

Квала «Ф-1» в Джидде: Расселл и «Феррари» пытаются остановить космический «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Саудовской Аравии
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