Лидер «Ф-1» Норрис разбил болид в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Макларена » Ландо Норрис завершил аварией квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии .

Норрис врезался в барьеры в начале третьего сегмента. Сессию прервали красными флагами.

Лидер «Формулы-1» не успел проехать быстрый круг и останется на десятой позиции по итогам сессии.

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