Лидер «Ф-1» Норрис разбил болид в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии
Пилот «Макларена» Ландо Норрис завершил аварией квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии.
Норрис врезался в барьеры в начале третьего сегмента. Сессию прервали красными флагами.
Лидер «Формулы-1» не успел проехать быстрый круг и останется на десятой позиции по итогам сессии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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