Матч окончен
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье
В Ла Лиге проходят матчи 32-го тура.
«Эспаньол» обыграл «Хетафе» (1:0) в пятницу.
В субботу «Барселона» на своем поле сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом».
В воскресенье «Реал» дома встретится с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на выезде сыграет с «Вильярреалом».
32-й тур
19 апреля 12:00, Кампо де Вальекас
Не начался
-xG-
19 апреля 14:15, Олимпик Льюис Компанис
19 апреля 19:00, де Гран Канария
Не начался
-xG-
20 апреля 12:00, Хосе Соррилья
Не начался
-xG-
20 апреля 14:15, Эстадио де ла Серамика
Не начался
-xG-
20 апреля 16:30, Рамон Санчес Писхуан
20 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
-xG-
18 апреля 19:00, RCDE Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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