Чемпионат Испании. «Барса» примет «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 32-го тура.

«Эспаньол » обыграл «Хетафе » (1:0) в пятницу.

В субботу «Барселона » на своем поле сыграет с «Сельтой», а «Атлетико » проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом».

В воскресенье «Реал» дома встретится с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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