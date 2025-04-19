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Чемпионат Испании. «Барса» примет «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 32-го тура.

«Эспаньол» обыграл «Хетафе» (1:0) в пятницу.

В субботу «Барселона» на своем поле сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом».

В воскресенье «Реал» дома встретится с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании

32-й тур

Ла Лига. 32 тур
19 апреля 12:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Не начался
-xG-
Валенсия
Ла Лига. 32 тур
19 апреля 14:15, Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Не начался
-xG-
Сельта
Ла Лига. 32 тур
19 апреля 16:30, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
-xG-
Леганес
Ла Лига. 32 тур
19 апреля 19:00, де Гран Канария
Лас-Пальмас
Не начался
-xG-
Атлетико
Ла Лига. 32 тур
20 апреля 12:00, Хосе Соррилья
Вальядолид
Не начался
-xG-
Осасуна
Ла Лига. 32 тур
20 апреля 14:15, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Не начался
-xG-
Реал Сосьедад
Ла Лига. 32 тур
20 апреля 16:30, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Не начался
-xG-
Алавес
Ла Лига. 32 тур
20 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
-xG-
Атлетик
Ла Лига. 32 тур
21 апреля 19:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
-xG-
Бетис
Ла Лига. 32 тур
18 апреля 19:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Завершен
1 - 0
-xG-
Хетафе
Матч окончен
Каррерас   Техеро
90’
Фернандес   Шеддира
90’
82’
Иглесиас   Бернат
81’
А. Родригес   Майораль
81’
Терратс   Карлес Перес
Лосано   Крал
80’
Рока   Милья
80’
73’
Арамбарри
72’
да Коста   Хуанми
Кумбула   Калеро
72’
60’
Уче
46’
Йылдырым   А. Родригес
2тайм
Перерыв
  Кумбула
39’
14’
да Коста
Эспаньол
Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Экспосито, Рока, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Фортуньо, Инохо, Рамон, Калеро, Серджи Гомес, Техеро, Милья, Агуадо, Крал, Велис, Шеддира
Запасные: Инохо, Велис, Фортуньо, Калеро, Шеддира, Рамон, Серджи Гомес, Агуадо, Милья, Крал, Пачеко, Техеро
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Альдерете, Дуарте, Джене, Милья, да Коста, Арамбарри, Уче, Терратс, Йылдырым, Летачек, Феррер, Бекуша, Бернат, Беррокаль, Сола, Сантьяго, А. Родригес, Хуанми, Карлес Перес, Петер Федерико, Майораль
Запасные: Инохо, Велис, Фортуньо, Калеро, Шеддира, Рамон, Серджи Гомес, Агуадо, Милья, Крал, Пачеко, Техеро
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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