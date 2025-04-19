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Михаил Дегтярев: «Будем делать из Турции сильную зимнюю спортивную державу. Горы есть, стадионы есть, снег, наверное, тоже есть»

Дегтярев заявил, что Россия поможет Турции стать зимней спортивной державой.

В Санкт‑Петербурге сегодня проходит заседание российско-турецкой рабочей группы в области физической культуры и спорта. В нем участвуют министр спорта России Михаил Дегтярев и молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак.

«Будем делать из Турции сильную зимнюю спортивную державу. Так получается. Горы есть, снег, наверное, тоже есть. Стадионы тоже есть. Еще в Бодруме построите арену», – приводит слова Дегтярева «Матч ТВ». 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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