«Салават Юлаев» – «Спартак» – 3:3. Порядин и Морозов забили дважды за 49 секунд! Онлайн-трансляция 5-го матча при 1-3 в серии
«Салават Юлаев» принимает «Спартак» в 5-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон открыл счет при игре в большинстве на 2-й минуте.
На 9-й минуте форвард «Спартака» Иван Морозов сравнял счет в большинстве. Форвард Денис Ян вновь вывел уфимцев вперед на 20-й минуте.
На 21-й минуте Саша Хмелевски увеличил разницу в счете. Павел Порядин сократил отставание на 30-й минуте. На 31-й минуте Иван Морозов сделал дубль, сравняв счет.
В прямом эфире игру показывают Кинопоиск и «Матч ТВ».
Счет в серии: 1-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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