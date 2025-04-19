«Салават Юлаев» – «Спартак» – 3:3. Порядин и Морозов забили дважды за 49 секунд! Онлайн-трансляция 5-го матча при 1-3 в серии

«Салават Юлаев» принимает «Спартак» в 5-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон открыл счет при игре в большинстве на 2-й минуте.

На 9-й минуте форвард «Спартака» Иван Морозов сравнял счет в большинстве. Форвард Денис Ян вновь вывел уфимцев вперед на 20-й минуте.

На 21-й минуте Саша Хмелевски увеличил разницу в счете. Павел Порядин сократил отставание на 30-й минуте. На 31-й минуте Иван Морозов сделал дубль, сравняв счет.

В прямом эфире игру показывают Кинопоиск и «Матч ТВ».

Счет в серии: 1-3

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