«После инцидента с Сашей мы сделали Розанову первое и последнее замечание». Рудковская ответила Спортсу’’ на пост об уходе тренера из академии Плющенко
19 апреля на Спортсе’’ был опубликован текст с названием «Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно».
«Так, товарищи, отвечу и вам.
То, что Сергей Розанов – классный специалист, и про его отрицание при уходе я писала здесь. Читайте внимательно мой текст!
P. S. Не могу не отметить, что после инцидента с Сашей Плющенко и другими детьми мы сделали ему первое и последнее замечание: не ругать детей матом, не унижать и не бить чехлами.
Более на нашем льду это не происходило, у нас все наши ледовые академии в камерах. В наших школах это – запрещено!
Сергею оставили его только группу с детьми, которыми он пришел к нам в школу. Только с этой группой он занимался и ее вел.
Важный факт – сам Евгений с Сергеем уже в своих группах с этого момента не работал!
Если бы не два факта обмана меня и Евгения в стратегических важных для нас вопросах Сергеем, которые вскрылись только сейчас, не было бы рассуждений на тему «Верю – не верю»!» – написала Рудковская.
Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно
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