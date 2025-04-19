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«После инцидента с Сашей мы сделали Розанову первое и последнее замечание». Рудковская ответила Спортсу’’ на пост об уходе тренера из академии Плющенко

Яна Рудковская ответила Спортсу’’ на пост об уходе Розанова из академии Плющенко.

19 апреля на Спортсе’’ был опубликован текст с названием «Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно». 

«Так, товарищи, отвечу и вам.

То, что Сергей Розанов – классный специалист, и про его отрицание при уходе я писала здесь. Читайте внимательно мой текст!

P. S. Не могу не отметить, что после инцидента с Сашей Плющенко и другими детьми мы сделали ему первое и последнее замечание: не ругать детей матом, не унижать и не бить чехлами.

Более на нашем льду это не происходило, у нас все наши ледовые академии в камерах. В наших школах это – запрещено!

Сергею оставили его только группу с детьми, которыми он пришел к нам в школу. Только с этой группой он занимался и ее вел.

Важный факт – сам Евгений с Сергеем уже в своих группах с этого момента не работал!

Если бы не два факта обмана меня и Евгения в стратегических важных для нас вопросах Сергеем, которые вскрылись только сейчас, не было бы рассуждений на тему «Верю – не верю»!» – написала Рудковская. 

Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Яны Рудковской
logoАкадемия Плющенко
logoЯна Рудковская
logoСергей Розанов
logoЕвгений Плющенко
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