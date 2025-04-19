НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» принимает «Милуоки», «Денвер» – «Клипперс» и другие матчи
Сегодня, 19 апреля, начинается плей-офф НБА.
«Индиана» (4) попробует повторить прошлогодний успех в серии с «Милуоки» (5). «Лейкерс» (3) впервые со времен Кобе Брайанта начнут плей-офф дома – они сыграют с «Миннесотой» (6).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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