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НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» принимает «Милуоки», «Денвер» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня, 19 апреля, начинается плей-офф НБА.

«Индиана» (4) попробует повторить прошлогодний успех в серии с «Милуоки» (5). «Лейкерс» (3) впервые со времен Кобе Брайанта начнут плей-офф дома – они сыграют с «Миннесотой» (6).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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