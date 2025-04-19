НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» принимает «Милуоки», «Денвер» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня, 19 апреля, начинается плей-офф НБА.

«Индиана» (4) попробует повторить прошлогодний успех в серии с «Милуоки» (5). «Лейкерс» (3) впервые со времен Кобе Брайанта начнут плей-офф дома – они сыграют с «Миннесотой» (6).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское