Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА – 9 голов и 5 передач. Глава клуба Медведев сделал дубль
Роман Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА.
Петербургский клуб провел встречу с болельщиками, завершением которой стала выставочная игра между командами «СКА Синие» против «СКА Белые». «Синие» одержали победу со счетом 22:9.
За победителей сыграли главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.
Ротенберг забил 9 голов и сделал 5 результативных передач, набрав 14 очков за результативность. Медведев забросил две шайбы.
Один из голов Ротенберг забил в стиле лакросс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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