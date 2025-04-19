Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА – 9 голов и 5 передач. Глава клуба Медведев сделал дубль

Роман Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА.

Петербургский клуб провел встречу с болельщиками, завершением которой стала выставочная игра между командами «СКА Синие» против «СКА Белые». «Синие» одержали победу со счетом 22:9.

За победителей сыграли главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Ротенберг забил 9 голов и сделал 5 результативных передач, набрав 14 очков за результативность. Медведев забросил две шайбы.

Один из голов Ротенберг забил в стиле лакросс .