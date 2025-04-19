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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 33-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Эвертоном».

В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Лестером».

В понедельник «Тоттенхэм» сыграет дома с «Ноттингем Форест».

Чемпионат Англии

33-й тур

Премьер-лига. 33 тур
19 апреля 14:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Не начался
-xG-
Борнмут
Премьер-лига. 33 тур
19 апреля 14:00, Гудисон Парк
Эвертон
Не начался
-xG-
Манчестер Сити
Премьер-лига. 33 тур
19 апреля 14:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Не начался
-xG-
Саутгемптон
Премьер-лига. 33 тур
19 апреля 14:00, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Не начался
-xG-
Брайтон
Премьер-лига. 33 тур
19 апреля 16:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
-xG-
Ньюкасл
Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 13:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
-xG-
Челси
Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 13:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
-xG-
Вулверхэмптон
Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 13:00, Портман Роуд
Ипсвич
Не начался
-xG-
Арсенал
Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 15:30, Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Не начался
-xG-
Ливерпуль
Премьер-лига. 33 тур
21 апреля 19:00, Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
Не начался
-xG-
Ноттингем Форест

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoКристал Пэлас
logoСаутгемптон
logoБорнмут
logoНьюкасл
logoБрайтон
logoВест Хэм
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoИпсвич
logoВулверхэмптон
logoАрсенал
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoЛестер
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