Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 33-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Эвертоном ».

В воскресенье «Челси » встретится на выезде с «Фулхэмом », «Манчестер Юнайтед » примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Лестером».

В понедельник «Тоттенхэм» сыграет дома с «Ноттингем Форест».

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33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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