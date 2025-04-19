Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 33-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Эвертоном».
В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Лестером».
В понедельник «Тоттенхэм» сыграет дома с «Ноттингем Форест».
Чемпионат Англии
33-й тур
19 апреля 14:00, Селхерст Парк
Не начался
-xG-
19 апреля 14:00, Гудисон Парк
Не начался
-xG-
19 апреля 14:00, Стадион Лондон
Не начался
-xG-
19 апреля 14:00, Брентфорд Комьюнити
19 апреля 16:30, Вилла Парк
Не начался
-xG-
20 апреля 13:00, Крэйвен Коттэдж
20 апреля 13:00, Олд Траффорд
Не начался
-xG-
20 апреля 13:00, Портман Роуд
20 апреля 15:30, Кинг Пауэр Стэдиум
21 апреля 19:00, Tottenham Hotspur Stadium
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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