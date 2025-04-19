Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу
Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России.
Казанский клуб завоевал титул в 13-й раз в своей истории и третий сезон подряд.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Финал
Первый матч
14 апреля
Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:18, 25:17, 25:21)
Второй матч
16 апреля
Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)
Третий матч
19 апреля
Зенит Санкт-Петербург – Зенит-Казань – 0-3 (21:25, 15:25, 16:25)
Счет в серии: 0-3.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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