Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России.

Казанский клуб завоевал титул в 13-й раз в своей истории и третий сезон подряд.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Первый матч

14 апреля

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:18, 25:17, 25:21)

Второй матч

16 апреля

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)

Третий матч

19 апреля

Зенит Санкт-Петербург – Зенит-Казань – 0-3 (21:25, 15:25, 16:25)

Счет в серии: 0-3.