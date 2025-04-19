19-летний Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного за вклад в развитие спорта. Он президент «Ахмата» и министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту
Сын Рамзана Кадырова стал почетным гражданином Грозного за развитие спорта.
Ахмат Кадыров, являющийся президентом «Ахмата» и министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту, получил соответствующее звание.
«За короткое время Ахмат Рамзанович уже достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики.
Он является успешным управленцем, достойным представителем своего рода.
Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране», – сообщил региональный министр по печати и информации Ахмед Дудаев.
Ахмату Кадырову 19 лет. В ноябре 2023 года он был награжден орденом имени Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Орден также получили его братья Адам и Эли.
Фото: t.me/akhmeddudaev
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ахмеда Дудаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости