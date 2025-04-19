19-летний Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного за вклад в развитие спорта. Он президент «Ахмата» и министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту

Сын Рамзана Кадырова стал почетным гражданином Грозного за развитие спорта.

Ахмат Кадыров , являющийся президентом «Ахмата » и министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту, получил соответствующее звание.

«За короткое время Ахмат Рамзанович уже достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики.

Он является успешным управленцем, достойным представителем своего рода.

Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране», – сообщил региональный министр по печати и информации Ахмед Дудаев.

Ахмату Кадырову 19 лет. В ноябре 2023 года он был награжден орденом имени Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Орден также получили его братья Адам и Эли.

Фото: t.me/akhmeddudaev