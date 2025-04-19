«Роналду так хорошо пахнет, просто топ!» Дркушич рассказал, что Криштиану душится перед матчами

Ванья Дркушич заявил, что Криштиану Роналду душится перед матчами.

– Криштиану Роналду душится, когда выходит на поле?

– Очень.

– Что за аромат?

– Не знаю. У нас была игра перед чемпионатом Европы в марте, я вышел на поле на 90-й минуте. Пробегал мимо Роналду – он так хорошо пахнет! Не знаю, какой парфюм был у него, но это просто было топ.

– А ты не душишься на игры?

– Нет, никогда, – сказал защитник «Зенита » и сборной Словении.