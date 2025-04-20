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Кубок Стэнли. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Даллас» против «Колорадо»

«Виннипег» примет «Сент-Луис» в первом матче серии Кубка Стэнли.

Также «Даллас» сыграет против «Колорадо».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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