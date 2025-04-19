Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Акрона», «Краснодар» против «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Химками» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 25-го тура.
В субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном», «Локомотив» примет «Пари НН», «Краснодар» – «Ахмат».
В воскресенье «Динамо» встретится дома с «Рубином», «Зенит» – с «Химками», ЦСКА сыграет на своем поле с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
25-й тур
19 апреля 09:00, Газовик
Не начался
-xG-
19 апреля 11:30, Самара-Арена
19 апреля 14:00, РЖД Арена
19 апреля 16:30, Краснодар
20 апреля 11:00, стадион Факел
20 апреля 11:00, ВТБ Арена
20 апреля 13:30, Стадион Санкт-Петербург
20 апреля 16:30, ВЭБ Арена
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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