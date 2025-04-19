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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Акрона», «Краснодар» против «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Химками» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 25-го тура.

В субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном», «Локомотив» примет «Пари НН», «Краснодар» – «Ахмат».

В воскресенье «Динамо» встретится дома с «Рубином», «Зенит» – с «Химками», ЦСКА сыграет на своем поле с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

25-й тур

Премьер-лига. 25 тур
19 апреля 09:00, Газовик
Оренбург
Не начался
-xG-
Динамо Махачкала
Премьер-лига. 25 тур
19 апреля 11:30, Самара-Арена
Акрон
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 25 тур
19 апреля 14:00, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Пари НН
Премьер-лига. 25 тур
19 апреля 16:30, Краснодар
Краснодар
Не начался
-xG-
Ахмат
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 11:00, стадион Факел
Факел
Не начался
-xG-
Ростов
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 11:00, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
Рубин
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 13:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
-xG-
Химки
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
-xG-
Крылья Советов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoЛокомотив
logoАхмат
logoАкрон
logoКраснодар
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoФакел
logoПари НН
logoРостов
logoОренбург
logoКрылья Советов
logoРубин
logoЗенит
logoЦСКА
logoХимки
logoДинамо Москва
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