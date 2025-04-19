Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Акрона», «Краснодар» против «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Химками» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 25-го тура.

В субботу «Спартак » сыграет в гостях с «Акроном », «Локомотив » примет «Пари НН », «Краснодар » – «Ахмат».

В воскресенье «Динамо» встретится дома с «Рубином», «Зенит» – с «Химками», ЦСКА сыграет на своем поле с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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