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World Team Trophy. Лью, Сакамото, Губанова, Чиба, Гутманн, Скизас покажут произвольные программы

19 апреля фигуристки покажут произвольные программы на командном чемпионате мира.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Алина Урушадзе (Грузия)

2. Леа Серна (Франция)

3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

4. Анна Пеццетта (Италия)

5. Лорин Шильд (Франция)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Маделин Скизас (Канада)

8. Лара Наки Гутманн (Италия) 

9. Моне Чиба (Япония) 

10. Анастасия Губанова (Грузия) 

11. Каори Сакамото (Япония) 

12. Алиса Лью (США) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Алина Урушадзе
Маделин Скизас
Эмбер Гленн
Лорин Шильд
Моне Чиба
Анастасия Губанова
logoКаори Сакамото
logoАлиса Лью
результаты
logoсборная Франции
Лара Наки Гутманн
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Японии
женское катание
Леа Серна
Сара-Мод Дюпюи
logoсборная Канады
Анна Пеццетта
сборная Грузии
logoсборная США
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
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