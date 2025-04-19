World Team Trophy. Лью, Сакамото, Губанова, Чиба, Гутманн, Скизас покажут произвольные программы

19 апреля фигуристки покажут произвольные программы на командном чемпионате мира.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Алина Урушадзе (Грузия)

2. Леа Серна (Франция)

3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

4. Анна Пеццетта (Италия)

5. Лорин Шильд (Франция)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Маделин Скизас (Канада)

8. Лара Наки Гутманн (Италия)

9. Моне Чиба (Япония)

10. Анастасия Губанова (Грузия)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Алиса Лью (США)