World Team Trophy. Лью, Сакамото, Губанова, Чиба, Гутманн, Скизас покажут произвольные программы
19 апреля фигуристки покажут произвольные программы на командном чемпионате мира.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Алина Урушадзе (Грузия)
2. Леа Серна (Франция)
3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
4. Анна Пеццетта (Италия)
5. Лорин Шильд (Франция)
6. Эмбер Гленн (США)
Вторая разминка
7. Маделин Скизас (Канада)
8. Лара Наки Гутманн (Италия)
9. Моне Чиба (Япония)
10. Анастасия Губанова (Грузия)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Алиса Лью (США)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости