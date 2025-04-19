  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» за контакт Черникова с Мостовым. ЭСК поддержала решение
Видео
80

Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» за контакт Черникова с Мостовым. ЭСК поддержала решение

ЭСК РФС поддержала решение Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Краснодар».

В 24-м туре Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга дома одержала победу со счетом 4:1.

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 48-й минуте, когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти после падения Андрея Мостового в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым.

«Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», – сообщила ЭСК по итогам заседания.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков, и отстает от «Краснодара» на 2 балла.

Экс-арбитр Егоров о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Стопроцентный фол. Почему не вмешался ВАР – не понимаю. Это могло стать ключевой ошибкой всего чемпионата»

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после падения Мостового в штрафной «Краснодара»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoАндрей Мостовой
logoПавел Кукуян
logoсудьи
logoЗенит
logoАлександр Черников
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Москалев назначен на матч «Краснодара» с «Ахматом» в 25-м туре РПЛ. Игру «Зенита» и «Химок» обслужит Шадыханов, матч «Спартака» и «Акрона» – Сухой
26вчера, 10:00
«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после падения Мостового в штрафной «Краснодара»
16015 апреля, 12:04
Экс-арбитр Егоров о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Стопроцентный фол. Почему не вмешался ВАР – не понимаю. Это могло стать ключевой ошибкой всего чемпионата»
5514 апреля, 19:49
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Акрона», «Локомотив» примет «Пари НН», «Краснодар» против «Ахмата»
598 минут назадLive
РФС объяснил положение офсайдных линий при голе Глушенкова «Краснодару»: «Несмотря на визуальное искажение камеры, крайняя точка тела нападающего – правая бутса»
1623 минуты назадВидео
Черданцев про Мартинса: «Немного странно, что он сейчас – лучший у «Спартака». Представлялся корявеньким полузащитником силового плана в первые сезоны»
324 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Гавр» Кузяева, «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром»
643 минуты назад
Шнякин о работе на финале ЧМ-2022: «Вероятно, мы видели самый великий матч в истории футбола»
750 минут назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье
33сегодня, 08:01
Умеете создавать качественные интерфейсы? Тогда приходите работать в «Сирену» UX/UI-дизайнером!
сегодня, 08:00Вакансия
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
15сегодня, 07:00
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хайденхайма», «Байер» сыграет с «Санкт-Паули» в воскресенье
сегодня, 06:56
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Монцы», «Рома» примет «Верону», «Милан» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
9сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
613 минут назад
Первая лига. «Енисей» и «Чайка» сыграли 0:0, «Черноморец» против СКА, «Торпедо» встретится с «Уралом» в понедельник
114 минут назад
В бета-версию футбольного симулятора Rematch в первый день сыграли более 118 тысяч человек
26 минут назадИгры
Агент Джикии о заявлениях Садыгова: «Его позиция не совсем адекватна. Перекладывает с больной головы на здоровую»
440 минут назад
«ПСЖ» – «Гавр». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2сегодня, 08:00
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Оруба» примет «Аль-Раэд», «Аль-Таавун» против «Аль-Вахды»
5сегодня, 07:55
«Лас-Пальмас» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:55
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Коламбуса», «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сан-Хосе»
1сегодня, 07:45
«Ювентус» следит за 17-летним атакующим хавбеком Греции Карецасом. «Генк» оценивает его в 15 млн евро
3сегодня, 07:30
«Хайденхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3сегодня, 07:12