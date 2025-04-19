Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» за контакт Черникова с Мостовым. ЭСК поддержала решение
В 24-м туре Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга дома одержала победу со счетом 4:1.
«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 48-й минуте, когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти после падения Андрея Мостового в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым.
«Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар».
Голосование: единогласно.
Мотивировка: оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», – сообщила ЭСК по итогам заседания.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков, и отстает от «Краснодара» на 2 балла.
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