Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» за контакт Черникова с Мостовым. ЭСК поддержала решение

ЭСК РФС поддержала решение Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Краснодар».

В 24-м туре Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга дома одержала победу со счетом 4:1.

«Зенит » обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 48-й минуте, когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти после падения Андрея Мостового в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым .

«Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар ».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», – сообщила ЭСК по итогам заседания.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков, и отстает от «Краснодара» на 2 балла.

Экс-арбитр Егоров о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Стопроцентный фол. Почему не вмешался ВАР – не понимаю. Это могло стать ключевой ошибкой всего чемпионата»

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после падения Мостового в штрафной «Краснодара»