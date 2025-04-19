  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данилин из «Акрона» про 2:3 от «Спартака»: «Тяжело, когда на поле 11 человек против 12, когда трое в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч»
67

Данилин из «Акрона» про 2:3 от «Спартака»: «Тяжело, когда на поле 11 человек против 12, когда трое в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч»

Футболист «Акрона» обвинил судей в помощи «Спартаку».

Команда из Тольятти уступила москвичам со счетом 2:3 в 25-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

– Ничья никого не устраивала. Мы хотели выиграть. Тем более по такой игре, когда до конца верили, что мы можем взять три очка. Но тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12.

– Что вы имеете в виду?

– Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака».

По пенальти скорее вопросов нет, но как главный арбитр вел игру, конечно... Нашим людям попадают в голову, а он игру не останавливает. Как падают игроки «Спартака», сразу свисток, – сказал полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин.

Сухой назначил 3 пенальти – 2 в пользу «Спартака», 1 – «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток – забил победный гол на 94-й минуте

«Был лось – стал лев». Такой футболкой Дзюба отпраздновал гол «Спартаку»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoАкрон
logoКирилл Данилин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлексей Сухой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Николаев о пенальти «Спартака» в ворота «Акрона»: «Второй назначен верно – Угальде прокинул мяч и получил по ногам. По первому тоже не возникло вопросов»
62сегодня, 14:27
Сухой назначил 3 пенальти – 2 в пользу «Спартака», 1 – «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток – забил победный гол на 94-й минуте
174сегодня, 13:57Фото
«Спартак» не забил пенальти во 2-м матче РПЛ подряд – Васютин отбил удар Барко. Сухой указал на точку после фола Неделчару на Маркиньосе
31сегодня, 12:35Фото
Главные новости
Мусаев о 3:1 с «Ахматом»: «После 1:4 от «Зенита» была тяжелая неделя, тяжело далось поражение. Ребята молодцы, проявили себя настоящими мужчинами»
5 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» победил «Гавр» Кузяева, «Монако» Головина сыграл вничью со «Страсбуром», «Марсель» встречается с «Монпелье»
2034 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье
11338 минут назадLive
«Спартак» чаще всех бьет пенальти в этом сезоне РПЛ – 9 раз. В ворота красно-белых назначен первый 11-метровый с апреля 2024 года
3642 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Монцу», «Рома» принимает «Верону», «Милан» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
2154 минуты назадLive
В «Барсе» опасаются, что у Левандовского разрыв мышц бедра. Форвард пропустит матч с «Реалом» в финале Кубка Испании, если диагноз подтвердится
64сегодня, 18:34
У «Краснодара» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ. «Быки» опережают «Спартак» и «Зенит» на 5 очков, у петербуржцев игра в запасе
49сегодня, 18:33
«Краснодар» обыграл «Ахмат» (3:1), Сперцян забил победный гол с пенальти на 78-й. «Быки» выиграли 4 домашних матча подряд
56сегодня, 18:30
Чемпионат России. «Краснодар» обыграл «Ахмат», «Локомотив» разгромил «Пари НН», «Спартак» вырвал победу над «Акроном»
1625сегодня, 18:29
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хайденхайм», «Байер» сыграет с «Санкт-Паули» в воскресенье
7сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний Пиняев – самый молодой игрок в XXI веке, сыгравший 100 матчей в РПЛ. Хавбек «Локомотива» обошел Акинфеева
3 минуты назад
Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Будем рады его видеть. Карло – тренер-суперчемпион, который побеждал везде, где работал, его все любят»
112 минут назад
Мбемо набрал 16 очков за 2+1 с «Брайтоном». Полузащитник «Брентфорда» – 2-й по очкам в фэнтези-турнире
18 минут назадФэнтези
Лепехин хочет видеть больше российских тренеров в РПЛ: «Должно быть патриотичное мышление. Тот же Мостовой получил лицензию, время проявить себя. Он поиграл на хорошем уровне, есть свои задумки»
1728 минут назад
У Головина 3 гола и ни одного ассиста за 19 матчей в Лиге 1, он не выходит с 5 апреля. В прошлом сезоне было 6+6 за 25 игр
729 минут назад
«Лас-Пальмас» – «Атлетико». Серлот и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Коламбуса», «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сан-Хосе»
344 минуты назад
Эрнесто Вальверде: «Анчелотти выиграл ЛЧ и Ла Лигу в прошлом сезоне. Если уж его критикуют... Не знаю, что должны чувствовать остальные»
551 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Оруба» разгромлена «Аль-Раэдом», «Аль-Таавун» против «Аль-Вахды»
5сегодня, 18:21Live
Массовая потасовка началась в матче «Родина-2» – «Торпедо» Миасс после грубого удара в лицо. Зачинщик получил прямую красную
2сегодня, 18:03Видео