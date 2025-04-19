Данилин из «Акрона» про 2:3 от «Спартака»: «Тяжело, когда на поле 11 человек против 12, когда трое в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч»

Футболист «Акрона» обвинил судей в помощи «Спартаку».

Команда из Тольятти уступила москвичам со счетом 2:3 в 25-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром встречи был Алексей Сухой .

– Ничья никого не устраивала. Мы хотели выиграть. Тем более по такой игре, когда до конца верили, что мы можем взять три очка. Но тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12.

– Что вы имеете в виду?

– Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака».

По пенальти скорее вопросов нет, но как главный арбитр вел игру, конечно... Нашим людям попадают в голову, а он игру не останавливает. Как падают игроки «Спартака», сразу свисток, – сказал полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин .

Сухой назначил 3 пенальти – 2 в пользу «Спартака», 1 – «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток – забил победный гол на 94-й минуте

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