В «Барсе» опасаются, что у Левандовского разрыв мышц бедра. Форвард пропустит матч с «Реалом» в финале Кубка Испании, если диагноз подтвердится

Роберт Левандовски может пропустить финал Кубка Испании.

Нападающий «Барселоны» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги (4:3).

Как сообщает As, в «блаугране» настроены пессимистично и говорят о возможном разрыве мышц задней поверхности бедра. Если этот диагноз подтвердится, участие польского футболиста в матче с «Реалом » в финале Кубка Испании будет исключено. Минимальный срок восстановления составит 3 недели.

При таком сценарии участие Левандовского в полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Интера » тоже будет очень маловероятно.

«Барселона » сыграет с «Реалом» в Кубке Испании 26 апреля. 30 апреля и 6 мая каталонцы проведут встречи с «Интером».