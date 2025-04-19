В «Барсе» опасаются, что у Левандовского разрыв мышц бедра. Форвард пропустит матч с «Реалом» в финале Кубка Испании, если диагноз подтвердится
Роберт Левандовски может пропустить финал Кубка Испании.
Нападающий «Барселоны» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги (4:3).
Как сообщает As, в «блаугране» настроены пессимистично и говорят о возможном разрыве мышц задней поверхности бедра. Если этот диагноз подтвердится, участие польского футболиста в матче с «Реалом» в финале Кубка Испании будет исключено. Минимальный срок восстановления составит 3 недели.
При таком сценарии участие Левандовского в полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Интера» тоже будет очень маловероятно.
«Барселона» сыграет с «Реалом» в Кубке Испании 26 апреля. 30 апреля и 6 мая каталонцы проведут встречи с «Интером».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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