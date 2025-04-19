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«###### конченный, в очко ее себе засунь!» Дьяков и Егоров получили красные в матче против СКА за оскорбления судьи

Виталий Дьяков и Дмитрий Егоров получили красные карточки в матче против СКА.

«БроукБойз» играют с командой Басты в 1-м туре шестого сезона Winline Медиалиги (1:0, второй тайм).

В первом тайме главный судья Илья Тришин не назначил пенальти в ворота армейцев после падения Ильи Мазурова, посчитав, что фол был за пределами штрафной площади.

После этого главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков, а также президент клуба Дмитрий Егоров открыто выражали недовольство решением рефери, использую нецензурную брань и оскорбления.

Спустя какое-то время Тришин остановил игру и удалил Дьякова и Егорова. В трансляцию попал повтор момента от лица рефери, когда он показывал красную Дьякову.

«###### конченный, в очко ее [карточку] себе засунь! ##### ######, пидорас!» – сказал Тришину бывший игрок «Ростова» и «Динамо», увидев перед собой карточку, и толкнул арбитра.

Удаленные Дьяков и Егоров отправились на трибуны стадиона «Москвич» и смотрят игру оттуда.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoсудьи
logoБроукБойз
брань
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