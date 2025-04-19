«Рейнджерс» уволили Лавиолетта с поста тренера. Клуб не вышел в плей-офф после 1-го места в регулярке НХЛ годом ранее

«Рейнджерс» отправили в отставку главного тренера Питера Лавиолетта.

Также был уволен его помощник Фил Хаусли .

Напомним, клуб из Нью-Йорка лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» (3:7).

В прошлом году команда под руководством Питера Лавиолетта заняла 1-е место в общей таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата (114 очков в 82 играх) и выиграла трофей Президента.

«Сегодня я сообщил Питеру Лавиолетту и Филу Хаусли, что мы меняем тренера. Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего.

Питер – первоклассный специалист, как в профессиональном, так и в личном плане, и я искренне благодарен ему за его страсть и преданность «Рейнджерс », – сказал генеральный менеджер клуба Крис Друри .