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«Рейнджерс» уволили Лавиолетта с поста тренера. Клуб не вышел в плей-офф после 1-го места в регулярке НХЛ годом ранее

«Рейнджерс» отправили в отставку главного тренера Питера Лавиолетта.

Также был уволен его помощник Фил Хаусли.

Напомним, клуб из Нью-Йорка лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» (3:7). 

В прошлом году команда под руководством Питера Лавиолетта заняла 1-е место в общей таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата (114 очков в 82 играх) и выиграла трофей Президента. 

«Сегодня я сообщил Питеру Лавиолетту и Филу Хаусли, что мы меняем тренера. Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего.

Питер – первоклассный специалист, как в профессиональном, так и в личном плане, и я искренне благодарен ему за его страсть и преданность «Рейнджерс», – сказал генеральный менеджер клуба Крис Друри

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Рейнджерс»
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