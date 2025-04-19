«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025 году – 11 побед, 2 ничьих
«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025 году.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Сельту» в 32-м туре чемпионата Испании (4:3).
В текущем календарном году каталонцы провели 13 матчей в рамках национального первенства, одержав 11 побед и дважды сыграв вничью.
«Барса» лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. В следующем туре команда встретится с «Мальоркой».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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