«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025 году – 11 побед, 2 ничьих

«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025 году.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Сельту» в 32-м туре чемпионата Испании (4:3). В текущем календарном году каталонцы провели 13 матчей в рамках национального первенства, одержав 11 побед и дважды сыграв вничью. «Барса» лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. В следующем туре команда встретится с «Мальоркой».