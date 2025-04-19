Определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
«Парма» стала последней командой плей-офф Лиги ВТБ.
После победы пермской «Пармы» над столичной МБА-МАИ в заключительном матче турнира плей-ин (93:76) стали известны все четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ.
В 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ сыграют:
ЦСКА – «Пари НН»
УНИКС – «Автодор»
«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш»
Плей-офф Лиги ВТБ стартует 22 апреля матчами «Зенит» – «Парма» и «Локо» – «Уралмаш».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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