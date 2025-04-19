Определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Парма» стала последней командой плей-офф Лиги ВТБ.

После победы пермской «Пармы» над столичной МБА-МАИ в заключительном матче турнира плей-ин (93:76) стали известны все четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ .

В 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ сыграют:

«Зенит » – «Парма »

ЦСКА – «Пари НН»

УНИКС – «Автодор»

«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш»

Плей-офф Лиги ВТБ стартует 22 апреля матчами «Зенит» – «Парма» и «Локо» – «Уралмаш».