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Определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Парма» стала последней командой плей-офф Лиги ВТБ.

После победы пермской «Пармы» над столичной МБА-МАИ в заключительном матче турнира плей-ин (93:76) стали известны все четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ.

В 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ сыграют:

«Зенит» – «Парма»

ЦСКА – «Пари НН»

УНИКС – «Автодор»

«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш»

Плей-офф Лиги ВТБ стартует 22 апреля матчами «Зенит» – «Парма» и «Локо» – «Уралмаш».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoУралмаш
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЦСКА
logoЗенит
logoУНИКС
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