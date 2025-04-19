Ротенберг забил гол лакроссом в выставочном матче СКА. Он выехал из-за ворот с шайбой на крюке и забросил ее в дальний угол

Роман Ротенберг забросил шайбу в стиле лакросс в матч-шоу СКА.

Петербургский клуб провел выставочный матч по случаю завершения сезона, в котором команды «синие» победила команду «белые» со счетом 22:9.

За «синих» выступил главный тренер команды Роман Ротенберг .

Один из голов Ротенберг забил лакроссом. Он выехал из-за ворот на пятак с шайбой на крюке и отправил ее в сетку.