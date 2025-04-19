Ротенберг забил гол лакроссом в выставочном матче СКА. Он выехал из-за ворот с шайбой на крюке и забросил ее в дальний угол
Роман Ротенберг забросил шайбу в стиле лакросс в матч-шоу СКА.
Петербургский клуб провел выставочный матч по случаю завершения сезона, в котором команды «синие» победила команду «белые» со счетом 22:9.
За «синих» выступил главный тренер команды Роман Ротенберг.
Один из голов Ротенберг забил лакроссом. Он выехал из-за ворот на пятак с шайбой на крюке и отправил ее в сетку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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