РФС объяснил положение офсайдных линий при голе Глушенкова «Краснодару»: «Несмотря на визуальное искажение камеры, крайняя точка тела нападающего – правая бутса»
РФС показал видео с офсайдными линиями в моменте с голом Глушенкова «Краснодару».
В матче 24-го тура Премьер-лиги «Зенит» дома одержал победу со счетом 4:1. На 80-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч в ворота «Краснодара».
Гол был засчитан арбитром Павлом Кукуяном после проверки ВАР на предмет возможного офсайда у игрока команды из Санкт-Петербурга.
«По результату построения линий, проекция бутсы находится на 15 миллиметров ближе к линии ворот, чем проекция плеча.
Несмотря на визуальное искажение правой офсайдной камеры, снимающей данный эпизод под углом, проекция крайней точки правой бутсы нападающего является его крайней точкой тела для линии нападающего», – говорится в объяснении РФС.
Фото и видео: youtube.com/@russianfootballunion
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «РФС ТВ»
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