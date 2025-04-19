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Ирина Роднина: «У нас везде только Тутберидзе и ее дочка. О какой патриотичности может идти речь?»

Ирина Роднина высказалась о выступлениях экс-российских фигуристов за Грузию.

В Токио проходит турнир World Team Trophy, на котором Грузию представляют Анастасия Губанова, Глеб Смолкин и Диана Дэвис.

«Я застала тот период, когда после распада СССР любую команду из бывших республик можно было назвать вторым или третьим составом сборной России. Сейчас каждый находит себе вариант, как использовать свои возможности и ситуацию. Я знаю только то, что вся наша команда наказана. У нас везде только Тутберидзе и ее дочка [Диана Дэвис]. О какой патриотичности может идти речь?

Стоит ли нам считать успех грузинских спортсменов нашим? А зачем? Давайте тогда и Казахстан брать. У нас в фигурном катании много тренеров, которые работают с учениками из других стран. Это не катастрофа – в теннисе такая же ситуация», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
сборная Грузии
logoЭтери Тутберидзе
Анастасия Губанова
logoсборная Казахстана
logoИрина Роднина
logoДиана Дэвис
женское катание
logoсборная России
танцы на льду
logoГлеб Смолкин
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