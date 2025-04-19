«Спартак» чаще всех бьет пенальти в этом сезоне РПЛ – 9 раз. В ворота красно-белых назначен первый 11-метровый с апреля 2024 года
«Спартак» чаще всех бьет пенальти в этом сезоне Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича обыграла «Акрон» в 25-м туре чемпионата России (4:3). Счет в матче с пенальти открыл форвард тольяттинцев Артем Дзюба. Победный гол также с точки забил Эсекиэль Барко на 94-й минуте (еще одна его попытка была неудачной).
«Спартак» пробил уже девять пенальти в нынешнем чемпионате и лидирует в лиге по этому показателю.
При этом в ворота красно-белых назначили первый пенальти в РПЛ с апреля 2024 года. 32 матча назад Луис Чавес забил «Спартаку» с точки за «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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