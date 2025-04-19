Литва и Латвия намерены не допустить сборную Беларуси на чемпионат Европы по футзалу-2026

Литва и Латвия выступают против участия Беларуси в финальной части ЧЕ по футзалу.

Евро-2026 по футзалу пройдет в Риге и Каунасе с 18 января по 8 февраля 2026 года. Сборная Беларуси прошла в финал турнира с первого места в группе.

«Литовская федерация футбола совместно с Латвийской и Украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу.

Сейчас литовская сторона ведет переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы.

Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своем решении, которое будет очень жестким», – заявил глава ЛФФ Эдгарс Станкявичюс, слова которого приводит Delfi.lt.

Также о ситуации высказался глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет четкое решение, как все будет происходить. Сейчас много неопределенностей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь.

Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идет коммуникация, и когда у нас будет четкая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность», – отметил Ляшенко.