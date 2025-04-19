Литва и Латвия намерены не допустить сборную Беларуси на чемпионат Европы по футзалу-2026
Евро-2026 по футзалу пройдет в Риге и Каунасе с 18 января по 8 февраля 2026 года. Сборная Беларуси прошла в финал турнира с первого места в группе.
«Литовская федерация футбола совместно с Латвийской и Украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу.
Сейчас литовская сторона ведет переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы.
Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своем решении, которое будет очень жестким», – заявил глава ЛФФ Эдгарс Станкявичюс, слова которого приводит Delfi.lt.
Также о ситуации высказался глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.
«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет четкое решение, как все будет происходить. Сейчас много неопределенностей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь.
Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идет коммуникация, и когда у нас будет четкая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность», – отметил Ляшенко.
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