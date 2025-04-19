46

Литва и Латвия намерены не допустить сборную Беларуси на чемпионат Европы по футзалу-2026

Литва и Латвия выступают против участия Беларуси в финальной части ЧЕ по футзалу.

Евро-2026 по футзалу пройдет в Риге и Каунасе с 18 января по 8 февраля 2026 года. Сборная Беларуси прошла в финал турнира с первого места в группе. 

«Литовская федерация футбола совместно с Латвийской и Украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу.

Сейчас литовская сторона ведет переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы.

Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своем решении, которое будет очень жестким», – заявил глава ЛФФ Эдгарс Станкявичюс, слова которого приводит Delfi.lt.

Также о ситуации высказался глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет четкое решение, как все будет происходить. Сейчас много неопределенностей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь.

Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идет коммуникация, и когда у нас будет четкая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность», – отметил Ляшенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
футзал
logoУЕФА
чемпионат Европы
logoсборная Беларуси
сборная Литвы
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Мини-футбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. Перенесенные матчи. «Кристалл» сыграет с «Ухтой»
сегодня, 06:00
Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Норильский никель» обыграл «Тюмень» и вышел в полуфинал, «Ухта» прошла «Торпедо», другие результаты
5 апреля, 19:20
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Синара» обыграла «Норильский никель, «Новая генерация» уступила «Тюмени» и другие результаты
26 марта, 19:55
Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «Газпром-Югра» обыграла ЛКС, КПРФ одолел «Синару» и другие результаты
20 марта, 19:11
Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Газпром-Югра» сыграла вничью с «Новой генерацией», «Тюмень» – с «Норильским никелем», другие результаты
15 марта, 12:34
Cборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде
10 марта, 11:55
Чемпионат России по футзалу. 19-й тур. «Норильский никель» уступил КПРФ по пенальти, «Ухта» обыграла «Торпедо», другие результаты
1 марта, 20:30
Чемпионат России по футзалу. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Тюмель», «Торпедо» уступило «Газпром-Югре», «Ухта» одолела «Синару», другие результаты
16 февраля, 13:58
Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Норильский никель» обыграл «Ухту», КПРФ одолел «Тюмень», другие результаты
10 февраля, 18:26
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Норильский никель» уступил «Газпром-Югре», «Кристалл» проиграл «Синаре», другие результаты
21 января, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
57 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
210 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
27 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
13 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
418 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
610 февраля 2024, 07:25
Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Ухта» разгромила «Сибиряк», «Сиб-Транзит» проиграл «Норильскому никелю» и другие результаты
28 января 2024, 14:03