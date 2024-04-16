Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Первые трое – Гретцки, Лемье и Орр, Кучеров (99) может стать 5-м

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон.

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (9:2).

На счету 27-летнего канадца, вернувшегося в состав команды после пропуска 3 игр из-за травмы, стало 132 (32+100) очка в 75 играх. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

До него в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»; последний раз – 122 в 78 играх, 1990/91, «Лос-Анджелес»), (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, « ») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).

В этом сезоне шанс войти в этот список есть у форварда «Тампы» Никиты Кучерова. На счету россиянина 99 передач в 80 играх, сегодня он ассистировал Стивену Стэмкосу в матче с «Баффало» (2:4). «Лайтнинг» сыграют с «Торонто» дома в заключительном матче регулярки.