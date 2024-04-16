Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Первые трое – Гретцки, Лемье и Орр, Кучеров (99) может стать 5-м

Теги рейтинги Питтсбург Бостон Тампа-Бэй Эдмонтон Сан-Хосе Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (9:2). 

На счету 27-летнего канадца, вернувшегося в состав команды после пропуска 3 игр из-за травмы, стало 132 (32+100) очка в 75 играх. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

До него в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»; последний раз – 122 в 78 играх, 1990/91, «Лос-Анджелес»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).

В этом сезоне шанс войти в этот список есть у форварда «Тампы» Никиты Кучерова. На счету россиянина 99 передач в 80 играх, сегодня он ассистировал Стивену Стэмкосу в матче с «Баффало» (2:4). «Лайтнинг» сыграют с «Торонто» дома в заключительном матче регулярки. 

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
МакДи крут, бесспорно. Если Куч сделает 100ю передачу, то это будет всего 2й случай за историю НХЛ, когда 2 игрока набирают 100+ ассистов за регулярку. Но это если "если".
Впервые такой рубеж был покорен Грецки и Лемье аж в 1988-1989 (по 114 ассистов каждый).
+9
0
+9
Макди с вступлением в клуб великих!
+6
-1
+5
неужели Куч не добьет 1 ассист до сотни.. что-то сдал последние 2 игры
+6
-2
+4
С такой Тампой может и не стать
+6
-3
+3
Лучший хоккеист на сегодняшний день, что есть, то есть и он всё ещё растёт!!!)
+3
-1
+2
Гигант, ждём продолжение в следующем году....
+1
0
+1
Ответ neuner
неужели Куч не добьет 1 ассист до сотни.. что-то сдал последние 2 игры
Торонто его клиенты)он их жучит в этом сезоне знатно) думаю должен)
+2
-1
+1
Супер!!!
МакДи - уникум!!!
Очень рад,
что играет за мой любимый клуб!!!
+2
-2
0
Это прекрасно, что "лучшегобомбалдила" сегодня обломали с артом. А судя по счету, желание такое явно было ))))))
0
0
0
Ответ neuner
неужели Куч не добьет 1 ассист до сотни.. что-то сдал последние 2 игры
Торонто будет бэк ту бэк, с тампой вторая игра за 2 дня. Первая игра у листьев с флоридой. Так что будут подуставшие, шансы набрать очки сто процентов должны быть. Будет очень обидно если не сделает хотя бы 1 ассист
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий