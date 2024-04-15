Бывшая жена Кака заявила, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным». Бразилец отреагировал: «Я год пытался переварить ситуацию – Библия запрещает разводиться»

Теги Милан Кака Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига светская хроника религия Футбол

Кака прокомментировал слова своей бывшей жены о разводе.

Каролина Селику заявила, что развелась с бывшим футболистом «Милана» и «Реала», потому что он был «слишком идеальным»: «Он никогда не предавал меня, он всегда хорошо ко мне относился, он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало».

Бразилец отреагировал на ее слова.

«В 2015 году я был женат, и моя жена в то время решила, что больше не хочет быть замужем. Она сказала мне: «Я несчастлива и связываю это с браком».

 Я был за границей, жил в Соединенных Штатах, и она попросила разрешения вернуться в Бразилию, ее слова были такими: «Я хочу вернуться в Бразилию, я хочу там жить и я больше не хочу быть замужем». Затем я прочитал книгу под названием «Огнеупорный», это замечательная книга, и я рекомендую ее всем, у кого есть проблемы в браке.

Я сделал все, чтобы развода не произошло, потому что для христианина здесь возникает конфликт: нас учат, что христианин не должен жениться, чтобы потом развестись. Поэтому я сказал, что буду бороться, пока мне хватает сил. 

Но наступил момент, когда она настояла на своем и сказала: «Я не хочу продолжать, я просто не хочу». А потом она вернулась в Бразилию, подписала документы о разводе, и мы развелись в декабре 2015 года. На этом история заканчивается. У нас два замечательных ребенка, Лука и Изабелла.

Я оставался холостяком в течение года, пытаясь осознать ситуацию и переварить ее как христианин, общаясь с пасторами, потому что Библия говорит, что разводиться нельзя.

Но я понял, что если ты христианин, ты ищешь Бога и хочешь сохранить отношения, но твой супруг этого не хочет, вы говорите «аминь» и расходитесь с миром. Ты не должен форсировать события, ты не можешь заставить кого-либо остаться с тобой», – сказал Кака.

96 комментариев
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Женщины.
Даже если все идеально, они все равно найдут себе проблему.
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Кака что на поле всегда был образцовым игроком, что в жизни, как оказывается. Легенда. Ностальгия по тем временам и Милану с Кака в частности.
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Алвес вроде свободен… твой шанс Каролина
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"Он никогда не передавал меня, он всегда хорошо ко мне относился..., но мне чего то не хватало"
Может быть, мозгов?))
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+70
Ответ Bunyod Turgunov
Женщинам нравится эмоциональные качели
Глупым женщинам)
+56
-2
+54
Ответ leon01
Алвес вроде свободен… твой шанс Каролина
"Свободен" это смотря с какой стороны посмотреть.
+50
0
+50
Этот пост надо показывать тем, кто утверждает: "То, что женщинам нравятся плохие парни - интернет-миф!"
+38
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+31
Ответ Максим Канов
"ты не можешь заставить кого-либо остаться с тобой" с этого и надо было начинать, дорогой Кака
Так он никого и не пытался заставить. А то, что он пытался удержать брак - это очень разумно. Сейчас 80% браков заканчиваются разводом в первые 3 года. Нахрена женятся спрашивается?
+27
0
+27
Woman moment
+31
-5
+26
Ответ el ruso guapo
Кака что на поле всегда был образцовым игроком, что в жизни, как оказывается. Легенда. Ностальгия по тем временам и Милану с Кака в частности.
При его Мега известности, модельной внешности и деньгах, оставаться таким смиренным и верующим, это потрясающе
+24
0
+24
У женщин это часто присутствует. Им подавай драму. Крики, ссоры, слова про "никогда больше ...", а потом такое же бурное перемирие.)) Когда всё гладко они начинают искать изъян. Может у тебя любовница, раз ты такой тихий и не придираешься ко мне?)) Ну и т.д.
+19
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+17
Ей нужны были фавелы, алкоголь и наркотики, ну и ежедневный лещ....
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+16
Типичная дура, которой нужна драма вместо жизни🤡
+17
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+15
Реально сын маминой подруги!
+17
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+13
А я-то думал, что у меня жена ненормальная...
+11
0
+11
Ответ Anton Anch
"Он никогда не передавал меня, он всегда хорошо ко мне относился..., но мне чего то не хватало" Может быть, мозгов?))
Да там, скорее всего леща ей не хватало....
+12
-2
+10
бабу всегда что-то не устраивает
даже когда все устраивает, именно это ее и не устраивает
+11
-1
+10
Обладатель зм 2007
+12
-3
+9
С ума можно сойти, если даже такого человека как Кака девушки бросают это безумие. Хотя думаю денег она у него нормально оттяпала, чтобы развлекаться дальше по жизни
+8
0
+8
Ответ AlexZhano__
Этот пост надо показывать тем, кто утверждает: "То, что женщинам нравятся плохие парни - интернет-миф!"
Хорошо, будем всех судить по этому случаю. Спасибо.
+6
0
+6
скучный правильный кака ей надо в челябинск к алкашу в общагу для приключений каждый день
+5
0
+5
Женщинам нравится эмоциональные качели
+8
-4
+4
Ответ Lux_Vid Александров
Моя уже давно бывшая жена как раз сегодня на них качалась
Она случайно в Барселоне не была ?)
+4
0
+4
Не хочу показаться стремным фраером, но у меня в жизни были девушки, женщины, которые будучи замужем приходили ко мне «отвлечься». На мой логичный вопрос - а что тебе от мужа-то не хватает, в основном ответ был такой - «он меня слишком уважает». Вот и делайте выводы
+9
-5
+4
К сожалению, девушкам чаще всего уроды в моральном плане больше нравятся, чем правильные и порядочные...
+5
-1
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Ответ CHELSEA_2008
Но замуж за тебя ни одна из них бы не вышла ни за что))
Да вопрос-то не в этом…
+6
-2
+4
А так часто бывает. Многим особям женского пола не хватает эмоций, и они бегут к тем, кто будет им изменять или избивать, после чего следует вызов ментов с последующей заявой, которую они тут же забирают из-за внезапного "примирения", и так по кругу.
+4
-1
+3
"У меня практически нет недостатков", — говорил Гоша в электричке.
+3
0
+3
Сначала женщина пытается тебя приручить, а когда у нее это получается, ей становится неинтересно так жить.
Sad but true.
+4
-1
+3
Жена явно хотела жестче и разнообразнее, но тут советы пастора не помогли )
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