Бывшая жена Кака заявила, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным». Бразилец отреагировал: «Я год пытался переварить ситуацию – Библия запрещает разводиться»

Кака прокомментировал слова своей бывшей жены о разводе.

Каролина Селику заявила, что развелась с бывшим футболистом «Милана» и «Реала», потому что он был «слишком идеальным»: «Он никогда не предавал меня, он всегда хорошо ко мне относился, он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало».

Бразилец отреагировал на ее слова.

«В 2015 году я был женат, и моя жена в то время решила, что больше не хочет быть замужем. Она сказала мне: «Я несчастлива и связываю это с браком».

Я был за границей, жил в Соединенных Штатах, и она попросила разрешения вернуться в Бразилию, ее слова были такими: «Я хочу вернуться в Бразилию, я хочу там жить и я больше не хочу быть замужем». Затем я прочитал книгу под названием «Огнеупорный», это замечательная книга, и я рекомендую ее всем, у кого есть проблемы в браке.

Я сделал все, чтобы развода не произошло, потому что для христианина здесь возникает конфликт: нас учат, что христианин не должен жениться, чтобы потом развестись. Поэтому я сказал, что буду бороться, пока мне хватает сил.

Но наступил момент, когда она настояла на своем и сказала: «Я не хочу продолжать, я просто не хочу». А потом она вернулась в Бразилию, подписала документы о разводе, и мы развелись в декабре 2015 года. На этом история заканчивается. У нас два замечательных ребенка, Лука и Изабелла.

Я оставался холостяком в течение года, пытаясь осознать ситуацию и переварить ее как христианин, общаясь с пасторами, потому что Библия говорит, что разводиться нельзя.

Но я понял, что если ты христианин, ты ищешь Бога и хочешь сохранить отношения, но твой супруг этого не хочет, вы говорите «аминь» и расходитесь с миром. Ты не должен форсировать события, ты не можешь заставить кого-либо остаться с тобой», – сказал Кака.