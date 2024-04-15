Валуев об олимпийском перемирии: «Никто не воспримет слова Макрона всерьез – ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца»
Николай Валуев считает несерьезными слова Маркона об олимпийском перемирии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
«Никто не воспримет слова Макрона всерьез. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.
Чарльз Буковски
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