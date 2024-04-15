Валуев об олимпийском перемирии: «Никто не воспримет слова Макрона всерьез – ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца»

Теги Николай Валуев Париж-2024 Эммануэль Макрон Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев считает несерьезными слова Маркона об олимпийском перемирии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Никто не воспримет слова Макрона всерьез. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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72 комментария
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А теперь представьте вой, когда кто-нибудь из европейских политиков обозвал русских на подобный манер.
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Я не понимаю, им лоботомию делают при приёме в депутаты?
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Сама воспитанность! Понравилось бы Валуеву, если бы его назвала кацапом?
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Ответ Personology Center
Я не понимаю, им лоботомию делают при приёме в депутаты?
Этот никогда, собственно, умом не блистал. Правда видал, как некоторые его реально называют умным. Но это многое говорит об уровне подобных комментаторов
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Зато Валуев вылитый миротворец.
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"Если не можете быть джентльменом, так не будьте хотя бы свиньей".
Чарльз Буковски
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Просто мастер политкорректности
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Как же стыдно
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эти люди уже на десятилетия опозорили Россию и россиян, и продолжают гадить
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хочется так же услышать его мнение про макаронников, пивососов, хамоножоров и конечно же про пиндосов
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Ответ AvluvRhoadesLeal
А теперь представьте вой, когда кто-нибудь из европейских политиков обозвал русских на подобный манер.
я конечно не специалист в данном вопросе, но думаю, что какой-нибудь парламентарий где-нибудь в Польше, Чехии, Латвии, Эстонии или Литве запросто)
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Ответ Юрий Гаврилов
Комментарий скрыт
мясником, а не унтерменшем или кацапом. Разница существенная.
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мне кажется до сих пор 99% людей не знают, что иран это персы
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Шестерки соревнуются в быдлячестве...
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Как-то неприятно слышать про миротворчество от Николы Питерского- настоящего, а не киношного.
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"Сила, наглость и хамство" (с)

Актуально еще на много лет вперед
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+7
Ответ La Crosse Bobcats
я конечно не специалист в данном вопросе, но думаю, что какой-нибудь парламентарий где-нибудь в Польше, Чехии, Латвии, Эстонии или Литве запросто)
Я думаю, что все-таки политики должны следить за своей речью, тем более давая интервью. Это же вообще образец быдлячества
+11
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Ответ Юрий Гаврилов
Комментарий скрыт
А это одного его так назвали, или уже успело приклеиться ко всем нам, как "лягушатники" к французам?
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...Лягушатник и сам не похож на миротворца...

Русская "культура" во всей красе.
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Ну,и конечно, Валуев,такими словами вносит свой миротворческий вклад...
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достойный носитель великой русской культуры, о которой любят бубнить так называемые патриоты.
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...Лягушатник и сам не похож на миротворца...

Слова истинного дипломата !
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Шрек о прекрасном заговорил. Потрясающе
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А сам то он красавчик дайбоже ))
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Как только Валуев начинает рассуждать, то невольно подтверждает теорию Ломброзо.
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Ответ Personology Center
Я не понимаю, им лоботомию делают при приёме в депутаты?
Это рэкетир по прозвищу Коля Кувалда. Там и без лоботомии всё печально.
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про интеллект валхуева говорит его форма головы.Жополиз режима
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Коля Кувалда больше похож на человека, которого можно назвать миротворцем. Как минимум в авторитете.
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У Валуева в природе нет естественных врагов...
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Нехорошо лягушатником обзываться, не в бане же, публичное лицо.
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